Тюменская филармония - детям: песочные истории, сказки с оркестром и сенсорная музыка

Фото ИА "Тюменская линия"

Новый блок абонементов "Детский уголок" появился в сезоне-2017 Тюменской филармонии.

Концерты для детей пройдут в зале им. Ю. Гуляева, в зале органной и камерной музыки в филармонии, а также в Тюменском театре кукол.

Ребят ждут "Сказки с большим оркестром". Дети оценят выступление коллектива Евгения Шестакова в сопровождении актера театра и кино, заслуженного артиста России Эвклида Кюрдзидиса, народного артиста России Владимира Орлова и заслуженного артиста России Леонида Окунева.

Оркестр филармонии также расскажет "Песочно-музыкальные истории". Юным зрителям покажут песочную анимацию Екатерины Бирюковой из Томска.

"Истории, рассказанные органом" - о творчестве ровесников. Ждет ребят и цикл музыкально-литературных программ о музыке и музыкантах России. Старшеклассники познакомятся с программами мастеров художественного слова из Омска по произведениям Бунина, Тургенева, Филатова.

Детям до трех лет предложат игровую программу "Сенсорная музыка", выступление духового квинтета Wind life, дуэта ударных "Мока" и концерта сольных исполнителей скрипичных инструментов в сопровождении театра теней.

Ирина Ромашкина