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Тюменские ветераны завещали молодежи страну и попросили беречь и защищать ее

14:49 29 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
admtyumen.ru

Обращение к молодежи Тюменской области было принято на торжественном пленуме, посвященном 30-летию образования Тюменской областной организации ветеранов (пенсионеров) войны и труда. Обращение зачитал ветеран Великой Отечественной войны, участник парада Победы 1945 года Михаил Андреевич Никишин.

"Дорогие друзья, по возрасту для нас вы дети и внуки, а значит родные люди, которым передают в наследство нажитое богатство", - подчеркнул он. На долю нынешних ветеранов выпало немало суровых испытаний. В годы Великой Отечественной войны они отстояли страну в кровопролитных боях с фашистами. А в тылу старики и вдовы, мальчишки и девчонки трудились под лозунгом "Все для фронта, все для победы"!.

"Послевоенная горбушка хлеба тоже не была намазаны медом, страну предстояло поднять из руин, - отмечено в обращении. - Тысячи наших земляков, к числу которых приравняли детей, эвакуированных на время войны в медвежий край Сибирь, отправились совершать трудовые подвиги. Наша Тюменская область, образованная за 9 месяцев до победного мая 1945 года, принимала их. Своим теплом мы отогрели северные широты, возвели города на вечной мерзлоте, покорили недра сурового края, открыли нефть и газ – то, что сегодня придает могущество России. Вместе с гордостью тюменской мы передаем вам это наследство и это богатство. Но знайте, принимая его, нужно научиться быть по-хозяйски рачительными, настойчивыми в достижении новых трудовых побед и свершений. Теперь от вас зависит будущее страны. Опыт прожитых лет убедил нас в том, что самое дорогое для человека – это мирное небо и мирная земля. За этот мир мы сражались в годы Великой Отечественной войны. 27 миллионов наших соотечественников не вернулись с войны за независимость нашей родины. В наследство вам передаем не только их имена, но и гордость за защитников родины. Будьте достойны памяти о них, сохраняйте нравственные ориентиры и ценности ваших дедов и прадедов. Принимайте с честью эстафету ветеранов. Пусть их дело на исчезнет, не растворится в суете разных дел, будьте рядом с нами, наш жизненный опыт поможет вам выбрать правильные ориентиры в жизни".

Свиток с обращением из рук ветеранов принял заместитель руководителя тюменского регионального отделения "Молодой гвардии Единой России" Владимир Сбитнев, который заверил в приверженности заветам отцов и дедов.

Борис Олейник

Теги: молодежь , Великая Отечественная война , Михаил Никишин , ветераны

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