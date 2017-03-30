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Иван Квитка подчеркнул важность работы с обращениями жителей Тюменской области

10:27 30 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ТРО партии «Единая Россия»

Семь человек обратились к члену фракции "Единая Россия" Государственной думы Ивану Квитке во время очередного приема граждан. Тюменцев волновали вопросы социального характера.

Две заявительницы просили оказать содействие в решении вопроса выплаты алиментов. Первая посетительница рассказала, что уже обращалась к Ивану Квитке за помощью: "В прошлый раз я просила помощи в решении вопроса алиментов на первого ребенка и его устройства в детский сад. Вы нам помогли, все решилось очень быстро, но сейчас те же проблемы возникли и с отцом второго ребенка. Алименты он платить отказывается, а судебные приставы не торопятся взимать с него этот долг". Заявительница попросила помощи в решении вопроса.

Иван Квитка принял обращение в работу, отметив, что с его стороны будет сделан депутатский запрос в службу судебных приставов, сообщает пресс-служба ТРО партии "Единая Россия".

Многодетная мать-одиночка рассказала о проблемах, возникших с отцом детей. По ее словам, мужчина не выплачивает положенные средства на содержание малышей.

"Я хотела решить вопрос мирно, не подавала на алименты, так как он обещал помогать материально, но слово свое не сдержал. Эта ситуация осложняется тем, что раз я несвоевременно подала на алименты, соцслужбы отказали мне в выплате детских. Кроме того, не выдали справки о том, что мы многодетная семья", – пожаловалась заявительница.

Иван Квитка отметил, что в департамент социального развития области будет сделан запрос о выплате пособий на детей, в городское ведомство – о выдаче справки, в службу судебных приставов – о взыскании алиментов.

Подводя итоги приема, депутат отметил важность работы в рамках региональной недели.

"Накануне работал с обращениями в Омутинском районе, теперь в общественной приемной в Тюмени, безусловно, работа на местах позволяет держать руку на пульсе, быть в курсе вопросов, волнующих людей", – подытожил Квитка.

                           

Соб. инф.

Теги: соцподдержка , Единая Россия , Иван Квитка , алименты , Госдума

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