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Компания "Золотые луга" - один из лидеров медиарейтинга по итогам 2016 года

18:36 30 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото АО "Золотые луга"

Компания "Золотые луга" заняла первое место по количеству упоминаний в федеральных и мировых СМИ в 2016 году среди тюменских предприятий потребительского рынка. Рейтинг "Твердые знаки Тюменской области" составила газета "Коммерсантъ-Урал".

Напомним, что в 2016 году "Золотые луга" стали победителем многочисленных выставок, вошли в список честных производителей молочной продукции, который составил Россельхознадзор, активно участвовали в развитии подсобных хозяйств региона. 

"Активным участием в конкурсах и выставках мы из года в год доказываем, что являемся одними из лучших в своей сфере, что у нас натуральное производство, и что наши продукты достойны наград и признания покупателей. Приятно, что эти достижения удостоены большого внимания со стороны прессы", - отметила генеральный директор предприятия Евгения Чемеренко.

Мониторинг проводился на основе более 50 источников информации, в том числе  десятков русскоязычных мировых и федеральных телеканалов, газет, информационных агентств, интернет-ресурсов, таких как ТАСС, "Интерфакс", BBC, "Эхо Москвы", "Ведомости", "Коммерсантъ" и др. При подсчете рейтинга исключались события с негативным контекстом, приоритет был сделан в пользу нейтрально-позитивного.

АО "Золотые луга" - один из крупнейших производителей молочной продукции на территории Урала и Западной Сибири. Компания имеет два завода по переработке молочной продукции: молочный комбинат "Ситниковский" и молочный комбинат "Ишимский". В МК "Ситниковский" находится основное производство цельномолочной продукции и творога. Компания реализует продукцию трех торговых марок: "Золотые луга", "Ситниковское", "Живи здорОво!".

Соб. инф.

Теги: СМИ , Золотые луга , рейтинг

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