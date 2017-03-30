В Тюмени гаражные кооперативы могут превратиться в управляющие компании

garazhov.ru

Департамент имущественных отношений Тюменской области и общественный совет при департаменте ищут пути решения гаражной проблемы. Об этом на пресс-конференции "Практика применения законодательства в сфере земельных и имущественных отношений в регионе" в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" рассказали заместитель директора Владимир Третьяков и председатель общественного совета Николай Когошвили.

Эта проблема, по словам Владимира Третьякова, возникла из-за того, что изменилось законодательство.

"Если раньше у нас было несколько сотен арендаторов – гаражных кооперативов, то сейчас количество арендаторов выросло в тысячу раз, их уже десятки тысяч, - пояснил он. - Теперь законодатель говорит, что арендатором должен быть не юридическое лицо (кооператив или товарищество), а конкретное лицо – собственник конкретного гаража, расположенного на этом участке. Все они сейчас идут в МФЦ, пытаются оформить - это такой большой объем работы, цунами, который накрыл и многофункциональный центр, и департамент. Так в режиме цейтнота работаем уже полтора года. Мы предложили общественному совету вместе, в рамках действующего законодательства, придумать какие-то механизмы, чтобы и людей освободить от необходимости обивать пороги, и чтобы нам самим как-то планомерно решать эти задачи, нормально и качественно".

Председатель общественного совета при департаменте имущественных отношений Тюменской области Николай Когошвили рассказал, что вопросы, касающийся оформления прав на землю, занятую объектами гаражного назначения, рассматривались неоднократно.

"В связи с последними изменениями в земельном законодательстве возникает ряд трудностей, которые департамент имущественных отношений Тюменской области пытается решить, учитывая при этом мнение общественности, - сообщил он. - Такие изменения, например, касаются нового правила, запрещающего продлевать договор аренды земельного участка под гаражным кооперативом путем заключения дополнительного соглашения. Новые правила гласят, во-первых, о необходимости заключения нового договора аренды, причем в срок действия предыдущего договора, во-вторых, о необходимости заключения такого договора только с собственником гаража, что лишает возможности заключать договор аренды с самим гаражным кооперативом".

Создание на базе гаражного кооператива своеобразной управляющей компании, по мнению Николая Когошвили, решение смелое, но неоднозначное.

"Проблема – это противоречие между двумя правильными утверждениями, - считает Владимир Третьяков. - С одной стороны, мы не вправе создать какую-то управляющую компанию или другую форму управления гаражными кооперативами. С другой, мы обязаны побудить владельцев гаражей заключить договор аренды на землю, принимать заявления от нескольких тысяч десятков граждан и подготовить для них соглашения".

Зато сами владельцы могут создать какое-то сообщество для решения этих проблем или просто доверить оформление договоров председателю кооператива, подписав доверенность.

"Мы пытаемся призвать к конструктивному диалогу председателей кооперативов и общественный совет, - пояснил Владимир Третьяков. - Это и в интересах самих кооперативов. Если они утратили старый механизм управления, когда просто собирали взносы и занимались оформлением гаража в собственность, не задуматься ли над созданием нового механизма?".

Борис Олейник