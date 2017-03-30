Общественность Тюмени предлагает усовершенствовать федеральное законодательство

Фото ИА "Тюменская линия"

Председатель общественного совета при департаменте имущественных отношений Тюменской области Николай Когошвили предлагает инициировать поправки в Гражданский кодекс РФ, регулирующие порядок признания права собственности на самовольную постройку.

Об этом он заявил на пресс-конференции "Практика применения законодательства в сфере земельных и имущественных отношений в регионе" в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия".

"Люди живут в таких домах по 20-30 лет, здесь выросло не одно поколение, а жилье это до сих пор никак не оформлено, - пояснил он. - В Тюмени и Тюменском районе таких случаев сотни. Мы на совете тоже думали, как решить эту проблему. Думаем с департаментом обсудить возможность инициировать такое изменение Гражданского кодекса".

Общественник полагает, что Тюменская областная дума, у которой есть право законодательной инициативы, могла бы заняться этим вопросом, если общественность предложит соответствующий проект закона.

Тема, поднятая председателем общественного совета при департаменте имущественных отношений Тюменской области, особенно актуальна для областной столицы. В Тюмени, по данным депутатов городской думы, более 500 домов – самовольные постройки.

Еще в 2014 году для решения этого вопроса в городской думе была создана рабочая группа, которая предлагала, чтобы тем, кто построил дома до 1991 года, отдать эту землю безвозмездно, а тем, чьи дома построены после 1991 года, – тоже отдать эту землю или в аренду или в собственность, но уже по кадастровой стоимости.

Напомним, что председатель Тюменской городской думы Дмитрий Еремеев тогда вносил предложение по совершенствованию федерального законодательства, регулирующего порядок признания права собственности на самовольную постройку.