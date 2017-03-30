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Тюменские старшеклассники посетят "Уроки великой войны"

15:00 30 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

"Уроки великой войны" пройдут в школах Тюмени, Ишима и Тобольска с 3 апреля по 5 мая 2017 года в рамках масштабной патриотической кампании "Мы помним".

Как рассказал руководитель Тюменского регионального отделения "Молодой гвардии Единой России" Роман Рзаев на пресс-конференции в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия", в 2016 году к акции подключилась 51 школа, Тюменский госуниверситет, индустриальный и медицинский университеты, всего проведено 127 занятий. В 2017 году их может стать еще больше.

"Активно будут помогать молодогвардейцы и волонтеры. Мы расскажем ребятам о вкладе тюменцев в Победу, истории фронтовиков и тружеников тыла, покажем 3D-метки с изображением техники времен войны", - добавил руководитель проекта Владимир Сбитнев.

Одним из первых героев "Уроков памяти" станет тюменский ветеран Александр Степанович Рычков. Своей историей он поделился с журналистами: еще перед войной на отлично окончил курсы машиниста электровоза. Когда узнал, что отец ушел на фронт и был ранен, вместе с друзьями сам отправился воевать. Узнали, сняли с поезда, но и это не остановило молодого бойца – снова бежал.

Второй раз попался в Омске, где пытался продать за хлеб сапоги. Позже он своего все-таки добился –  солдата Рычкова определили в 121 гвардейскую дивизию и отправили на Центральный фронт. Был автоматчиком, разведчиком, командовал минометным взводом, взял в плен немецкого генерала. Участвовал в боях за Киев, Прагу, дошел до Берлина. Для него 9 мая – особый праздник, а уроки памяти - еще одна возможность напомнить потомкам о цене Победы.

Вместе с Александром Степановичем свои истории старшеклассникам расскажут труженики тыла, ветераны боевых действий в Афганистане, сотрудники тюменских силовых структур.

Кроме того, в рамках кампании "Мы помним" молодогвардейцы и волонтеры раздадут горожанам георгиевские ленточки, сыграют в игру "Знамя Победы", организуют всероссийскую минуту молчания 9 мая, а 22 июня - акцию "Свеча памяти". 

Евгения Шевцова

Теги: Молодая гвардия , патриотическое воспитание , ветераны , День Победы

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