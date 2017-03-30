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В Тюмени обсудили вопросы подготовки специалистов для нефтегазовой отсрасли

17:02 30 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
www.tyumen-technopark.ru

О нехватке квалифицированных специалистов в нефтегазовой отрасли заявил профессор, вице-президент НП "Союзнефтегазинвест" Александр Хавкин на заседании круглого стола, посвященного повышению качества подготовки рабочих кадров для топливно-энергетического комплекса.

Эксперт является президентом созданного в 2017 году консорциума "Международный объединенный учебный центр", куда вошли учебные заведения, обучающие специалистов для реального сектора экономики. Основные задачи объединения, подчеркнул Александр Хавкин, - координация ресурсов участников для проведения совместных образовательных программ, а также согласование действий по инновационной реализации результатов совместной образовательной деятельности.

"Очень важна популяризация и пропаганда научно-образовательного направления нашего объединенного научного центра. Нужно привлекать молодежь. У нас много юристов, экономистов, менеджеров, которые не знают, чем они управляют, но знают, что они эффективны. Я считаю, что любой технической отраслью должен управлять специалист с техническим образованием. Хорошо, если при этом у него будет второе экономическое образование, пожалуйста, пускай экономист получит техническое образование. Но мы не должны следовать за модой, когда у нас всем руководят "эффективные менеджеры", - считает Александр Хавкин. 

Один из главных поставщиков кадров для предприятий топливно-энергетического комплекса региона - Тюменский индустриальный университет. При этом с работодателями специалисты начинают сотрудничать еще будучи студентами. Как отметила директор департамента учебной деятельности Людмила Габышева, благодаря студенческой практике молодые люди приобретают практический опыт, а компании получают возможность участвовать в проектировании образовательной программы и присмотреться к выпускникам.   

"ТИУ готов рассматривать различные варианты участия индустриальных партнеров в организации учебного процесса, чтобы подготовка студентов была качественной и ориентированной на практику. Если говорить о программах бакалавриата, то в вузе действует технология обучения, когда почти 40% практических лабораторных занятий для обучающихся реализуется на площадках партнеров. Кроме того, с первого курса ребятам читают курс по проектной деятельности и в рамках дисциплины они реализуют проекты по кейсам производственных площадок в условиях, максимально приближенных к производству", - рассказала Людмила Габышева.

Участие в обсуждении вопроса о повышении качества подготовки специалистов приняли представители правительства Тюменской области, нефтегазовых и нефтесервисных компаний, которые рассказали о потребностях отрасли и поделились собственным опытом подготовки кадров и повышения квалификации сотрудников.   

Татьяна Ковалева

Теги: Тюменский индустриальный университет , нефтегазовая отрасль , рабочие кадры

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