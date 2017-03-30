Выставка инновационного оборудования и техники для сельского хозяйства открылась под Тюменью

фото ИА "Тюменская линия"

Седьмая специализированная агропромышленная выставка "Инновации в сельском хозяйстве: сельскохозяйственная техника и оборудование" открылась в п. Винзили Тюменского района. Мероприятие продлится два дня и завершится вечером 31 марта.

Под открытым небом и в нескольких павильонах производители из Тюменской, Воронежской, Челябинской, Свердловской, Пермской, Нижегородской, Новосибирской областей, а также из Санкт-Петербурга, Подольска и Ирбита выставили свои самые передовые разработки для сельского хозяйства.

фото ИА "Тюменская линия"

На церемонии открытия выставки заместитель губернатора, директор департамента агропромышленного комплекса Тюменской области Владимир Чейметов отметил, что мероприятие еще не успело официально стартовать, а первый контракт на поставку оборудования уже заключен.

"Уже сейчас Владимир Леонидович Ташланов сказал мне, что заключил договор на поставку опрыскивателя. Молодец! Берите пример с Ташланова. Думаю, что эти два дня будут такими же насыщенными на новости о заключении контрактов. Помимо представителей производств, отрадно наблюдать в числе посетителей выставки студентов аграрного университета и учащихся агроклассов Тюменского района", - отметил Владимир Чейметов.

фото ИА "Тюменская линия"

В ходе выставки ряд компаний презентовали новинки. Аграриям представили продукцию российского завода ООО "Староминская сельхозтехника": прицепной агрегат для технического обслуживания и ремонта ПАТОР, культиватор для предпосевной обработки почвы КПП-6 прицепной и плуг ресурсосберегающий скоростной ПРС-3.

фото ИА "Тюменская линия"

ООО "Гагаринскремтехпред" продемонстрировал зерноуборочный комбайн КЗС-1218А-1 "ПАЛЕССЕ GS12A1". У машины инженеры изменили конструкцию наклонной камеры за счет установки пылеотсоса и увеличили объем зернового бункера до 9 м3. В этой технике также появилась усиленная стрясная доска и тяги подвески на зерно повышенной влажности.

фото ИА "Тюменская линия"

Депутат Тюменской областной думы Владимир Ковин напомнил о программе поддержки, которая работает на территории региона.

"Уже многие годы у нас в субъекте есть правильная, на мой взгляд, программа по модернизации сельскохозяйственного производства: как животноводства, так и растениеводства. Техническое перевооружение машино-тракторного парка: колесного, подвесного - в этом есть весомое участие и областного бюджета. Желаю, чтобы каждый ушел отсюда с покупкой, и не с одной", - отметил депутат.

Гости выставки познакомились и с техникой казахстанского завода AVAGRO: прицепным опрыскивателем AVAGRO-TT4030, самоходным опрыскивателем на базе автомобиля ГАЗ-33088 (89) "Садко" AVAGRO-MK2530.

фото ИА "Тюменская линия"

Компания ООО "76 Ойл Тюмень" совместно с компанией "ЛАБСОЛЮТ" (Москва) представила собственную разработку в сфере точного земледелия — систему "Глонаш", которая успела зарекомендовать себя в регионах. Благодаря этой технологии можно сократить затраты на расходные материалы и повысить производительность работы, а вместе с ней и урожайность.

фото ИА "Тюменская линия"

На церемонии открытия выставки присутствовал и почетный генеральный консул Республики Беларусь в Российской Федерации Владимир Шугля. В своем выступлении он сравнил плохую погоду, которая приветствовала гостей выставки, с ситуацией на валютном рынке.

фото ИА "Тюменская линия"

"Погода, которая нас встречает, похожа на ту, к сожалению, что держится на валютном рынке. Из-за этого мы наблюдаем сложности в совместной работе. Если раньше в линейке белорусских тракторов количество наименований доходило до 20-30, то сегодня это число упало в пять, шесть раз. Все усилия, которые предпринимают агрокомплекс, заместитель губернатора, губернатор, генеральное консульство в моем лице и посольство Республики Беларусь в России направлены на восстановление прежнего многообразия. Мы обязательно вернемся на предыдущие позиции", - отметил он.

фото ИА "Тюменская линия"

На второй день специализированной агропромышленной выставки, помимо стендов с техникой и оборудованием, все желающие увидят тест-драйв на тракторах, посетят презентацию сельскохозяйственной техники из Австрии, лекцию "Перспективная технология приготовления кормов на примере сенажа в упаковке, а также сена повышенной влажности в упаковке" от представителя ООО "КРОНЕ Русь" и семинар "IT-технологии в агропромышленном комплексе Тюменской области" от директора ООО Аргонавт-сервис". Телефон для справок: 8 (3452) 49-07-70, 50-76-30.

фото ИА "Тюменская линия"

Владислав Соколов