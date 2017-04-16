Конкурс "Волшебные ступеньки" приступает к работе

Фото пресс-службы Тюменского театра кукол

Детский региональный TV–конкурс эстрадной песни "Волшебные ступеньки" начнется в Тюменском театре кукол 17 и 18 апреля.

Дети Тюмени от шести до 14 лет за два отборочных дня конкурса покажут профессиональному жюри мастерство исполнения эстрадной песни.

17 апреля с 10 до 16 часов пройдут отборы конкурсанты по городским округам. 18 апреля в 10 часов участники полуфинала поборются за выход в финал. Заключительный этап состоится в 16 часов того же дня.

Как сообщила пресс-служба Тюменского театра кукол, призы победителям подарят по профилю программы. Так, обладатель Гран-при получит специальный приз, диплом лауреата, DVD-альбом гала-концерта, а также сертификат на запись в студии трех песен с включением одной из них в сборник конкурса.

Праздничный концерт с финалистами конкурса под названием "Голоса Победы" начнется 9 мая в 13 часов. Его главными зрителями станут ветераны Великой Отечественной войны, вдовы, труженики тыла и ветераны труда.

Соб. инф.