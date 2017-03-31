"Транснефть – Сибирь" приняла на практику учащихся Тюменского нефтепроводного колледжа

Фото АО «Транснефть – Сибирь»

75 студентов Тюменского нефтепроводного профессионального колледжа АО "Транснефть – Сибирь" завершили теоретический курс обучения и направлены на объекты системы ПАО "Транснефть" для прохождения производственной практики в соответствии с избранной специальностью.

В подразделениях АО "Транснефть – Сибирь" в течение двух с половиной месяцев будут стажироваться 18 обучающихся по профессиям "Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, "Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования" и "Оператор нефтепродуктоперекачивающей станции".

За каждым из практикантов закреплены опытные наставники из числа высококвалифицированных рабочих или инженерного состава, которые помогут усвоить полученные в процессе обучения знания и адаптироваться в трудовом коллективе. Все 18 человек пришли учиться в колледж по целевому набору, получив направления от филиалов АО "Транснефть – Сибирь". На практику они направлены по месту будущей работы. На время прохождения практики все студенты обеспечиваются спецодеждой и при необходимости жильем.

Еще 57 учащихся Тюменского нефтепроводного колледжа направлены для прохождения практики в другие дочерние организации ПАО "Транснефть".

Производственная практика - один из главных элементов подготовки квалифицированных рабочих для предприятий нефтепроводного транспорта. Практика проходится по итогам теоретического курса и государственной аттестации. Приобретенные на производстве навыки помогут в написании и защите выпускных квалификационных работ, после чего студенты, успешно прошедшие все этапы обучения, получат дипломы государственного образца, сообщает АО "Транснефть – Сибирь".

Фото АО «Транснефть – Сибирь»

Соб. инф.