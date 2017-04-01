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Единый билет в Крым можно будет оформить за два месяца до поездки

14:37 01 апреля 2017 | mobile | | print версия для печати
chernomorsk.info

Единый билет в семь крымских городов можно будет оформить за 60 дней до поездки, а не за 45 дней, как это было ранее.

Как сообщает РИА Новости, соответствующее постановление подписал глава правительства России Дмитрий Медведев 31 марта. Документом вносятся изменения в порядок организации перевозок пассажиров в Крым и обратно во время туристического сезона: с 30 апреля по 30 сентября. 

"В туристический сезон 2017 года будут организованы перевозки пассажиров по единому билету в семь городов Крымского полуострова: Керчь, Симферополь, Севастополь, Феодосия, Судак, Евпатория и Ялта. Оформить единый билет теперь можно за 60 дней до планируемой даты поездки в кассах любого железнодорожного вокзала, агентских сетей АО "ФПК", на сайте ОАО "РЖД", — говорится в сообщении на сайте кабмина.

Единый билет можно приобрести одновременно с оформлением или представлением билета на поезд до Краснодара и Анапы не позднее чем за 24 часа до отправления автобуса. При этом стоимость единого билета на автобусную и паромную составляющие осталась на уровне 2016 года.

"Принятые решения позволят обеспечить перевозку пассажиров в прямом смешанном сообщении в Республику Крым и город Севастополь и в обратном направлении в туристическом сезоне 2017 года по специальному тарифу", — отмечается в документе.

Теги: отдых , Крым , туризм

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