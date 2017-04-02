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Евгений Гараничев выиграл масс-старт на чемпионате России по биатлону

16:19 02 апреля 2017 | mobile | | print версия для печати
biathlonrus.com

Тюменский биатлонист Евгений Гараничев выиграл 15-километровую гонку с масс-старта на чемпионате России по биатлону, который проходит в центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири".

Выступая на родном стадионе, Евгений Гараничев преодолел дистанцию за 38 минут 09,8 секунды и финишировал с флагом Тюменской области в руках под восторженные крики многочисленных болельщиков.

Второе место занял представитель Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Петр Пащенко. От отстал от лидера на 14,6 секунды. Третьим с отставанием на 34,4 секунды стал тюменец Александр Логинов. Награды победителям вручили президент Союза биатлонистов России Александр Кравцов и губернатор Тюменской области Владимир Якушев.

Масс-старт стал завершающей гонкой тюменского чемпионата России по биатлону. С трибун "Жемчужины Сибири" за ней наблюдали более 5 тыс. болельщиков. В целом 1 и 2 апреля в тюменском центре зимних видов спорта побывали около 10 тыс. любителей биатлона.

Евгений Бабенко

Теги: биатлон

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