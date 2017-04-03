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В Викуловском районе ежедневно оценивают вероятность паводка

15:00 03 апреля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ГУ МЧС России по Тюменской области

Критический уровень воды в реке Ишим в Викуловском районе в апреле 2017 года будет близок к уровню 2016 года. В связи с этим возможно повторение прошлогодней паводковой ситуации.

Об этом сообщил заведующий сектором по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Викуловского района Виктор Муха.

По его словам, специалисты ежедневно оценивают погодные условия, влияющие на половодье в бассейне Ишима. По данным на начало апреля, запас воды в снежном покрове на реке составляет от 80 до 110 мм – почти на 40 мм выше нормы и близок к прошлогодним показателям. Запас влаги в почве осенью составил около 110%, что близко к нормам и показателям 2015 года.

Зимой почва промерзла на глубину от 30 до 60 см, что ниже средних многолетних показателей более чем на полметра и сравнимо с данными на начало 2016 года. Уровень воды в малых реках тоже близок к уровню 2016 года, поэтому возможно подтопление пойменных участков и низких участков сельхозугодий.

Отметим, что при неблагоприятных условиях на юге области подтопление грозит более чем 60 населенным пунктам в 14 районах. Во всех муниципалитетах работают специалисты, расчищают русла рек и готовят дамбы.

"Данные предварительные, ежедневно мы корректируем их с учетом прогноза Росгидрометцентра. Гражданам стоит заранее позаботиться о защите домовладений от воды: вывезти снег, расчистить отводные каналы и пропускные трубы, при необходимости застраховать имущество", - подчеркнул Виктор Муха.

Евгения Шевцова

Теги: Викуловский район , паводок

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