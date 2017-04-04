Судебные приставы окажут тюменцам юридическую помощь

Фото УФССП по Тюменской области

Единый день приема граждан проведет управление Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области 12 апреля с 14 до 20 часов.

Тюменцы и гости областной столицы попадут на прием к руководителю управления, его заместителям, начальникам отделов аппарата управления и начальникам отделов – старшим судебным приставам по вопросам исполнения судебных решений, актов иных органов и обеспечения установленного порядка деятельности судов, а также оказанию юридической помощи, сообщает пресс-служба УФССП по Тюменской области.

На прием можно прийти без предварительной записи. Однако если вопрос требует детальной проработки, то рекомендуется предварительно записаться: (3452) 49-53-04, 49-53-39, 49-53-06. Заявки принимаются до 10 апреля.

Войти в здание управления Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области и структурных подразделений можно строго при предъявлении документа, удостоверяющего личность гражданина; доверенности, удостоверяющей полномочия законного представителя; документа, удостоверяющего служебное положение руководителя организации, а также учредительных и иных документов организации.

Руководитель управления, его заместители, начальники отделов аппарата управления примут граждан и представителей организаций на ул. Одесской, 48а, к. 2.

Начальники отделов – старшие судебные приставы будут принимать на местах нахождения структурных подразделений. Адреса подразделений можно уточнить на сайте управления или по телефонам: (3452) 49-53-40, 49-53-46.

Соб. инф.