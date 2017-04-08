В противопожарный патруль в регионе войдут более трех тысяч человек

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1 тыс. 314 патрульно-контрольных групп будут работать в пожароопасный период в Тюменской области в 2017 году.

В них войдут 3 тыс. 690 человек, группы будут работать во всех районах и городских округах региона. Их задача - обеспечение комплексной безопасности от лесных и ландшафтных пожаров.

Как сообщает пресс-служба главного федерального инспектора по Тюменской области, на 2017 год подписан трехсторонний приказ региональных управлений МЧС, УМВД и департамента лесного комплекса об организации совместной противопожарной работы. В кампанию также включатся силовые структуры и СМИ.

Отметим, что в 2016 году в Уральском федеральном округе количество природных пожаров увеличилось на 91%. Площадь, пройденная огнем, увеличилась более чем в шесть раз. Также в Тюменской области возросло количество сообщений о фактах повреждения или уничтожения лесных насаждений и принятых по ним решений - на 87,5%.