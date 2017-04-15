Тюменская область и предприятие "Ростсельмаш" продолжат сотрудничество

tsaa.ru

Стажировки на предприятии "Ростсельмаш" пройдут преподаватели ГАУ Северного Зауралья.

"Стажировки очень серьезные. Для преподавателей не просто проводят экскурсию, а дают им возможность освоить технологию в течении длительного времени. Причем предполагается, что по окончанию стажировки педагоги будут сдавать мини-экзамен, писать работу и защищать ее", - рассказала ректор ГАУ Северного Зауралья Елена Бойко.

Такая возможность предусмотрена в соглашении о намерениях по развитию сотрудничества между Тюменской областью и ООО "Комбайновый завод "Ростсельмаш", которое в Правительстве Тюменской области подписали губернатор Тюменской области Владимир Якушев и генеральный директор Валерий Мальцев.

Оно предусматривает поставки в регион сельхозтехники и оборудования, производимой на предприятии, а также использование ее для обучения студентов аграрного университета. Фермеры области получат возможность приобретения техники "Ростсельмаш" со скидкой 5%.

Ректор аграрного вуза Елена Бойко и глава холдинга договорились о поставке дополнительной техники и оборудования для обучения будущих инженеров - механиков. В частности, планируется обустройство новой лаборатории.

"В дальнейших планах создание макетов и стендов по гидравлике. Для того чтобы студенты могли больше понять, из чего состоит машина, как ее обслуживать и как на ней работать", - подчеркнул генеральный директор "Ростсельмаш" Валерий Мальцев.

В 2012 году в Механико – технологическом институте ГАУ Северного Зауралья компания открыла фирменный класс, укомплектованный для практикоориентированного обучения студентов. За пять обучение лет обучение прошли более 6 тыс. студентов, а в рамках сотрудничества преподаватели смогли ознакомиться с производственным процессом современной сельхозтехники на заводе в Ростове - на - Дону, сообщает Управление по информационной политике ГАУ Северного Зауралья.