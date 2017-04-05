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Замруководителя следственного управления примет жителей Тюмени

08:03 05 апреля 2017 | mobile | | print версия для печати
tyumen.sledcom.ru

Заместитель руководителя следственного управления СК РФ по Тюменской области Ахмед Асхабов проведет личный прием жителей Тюмени 5 апреля с 10 до 11 часов.

Как сообщает пресс-служба ведомства, прием состоится в в здании Тюменского межрайонного следственного отдела (ул. Московский тракт, 159а).

Гражданам необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а в случае представительства интереса иных граждан документ, удостоверяющий такие полномочия. Заявление, в котором изложено существо вопроса, подлежащего разрешению руководителем следственного управления; документы и материалы, подтверждающие обоснованность обращения, а также результаты предыдущего рассмотрения предлагаемого вопроса государственными органами, в том числе правоохранительными и судебными органами, органами местного самоуправления.

Записать можно по телефонам: 62-16-63, 62-15-93 или оставить контактную информацию в разделе интернет-приемная

Теги: личный прием , следственный комитет

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