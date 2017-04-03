Губернатор поручил усилить меры безопасности в регионе

admtyumen.ru

Оперативное совещание с руководством региональных правоохранительных органов и силовых структур провел губернатор Тюменской области Владимир Якушев в связи со взрывом в метро в Санкт-Петербурге.

Губернатор поручил усилить меры безопасности в Тюменской области, сообщили обозревателю "Тюменской линии" в пресс-службе главы региона. Владимир Якушев направил телеграмму с соболезнованиями родным и близким погибших в результате теракта.

"Известие о случившемся потрясло всех до глубины души. В этот тяжелый час мы скорбим вместе с вами. Сочувствуем родным и близким погибших, передаем им слова поддержки. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в телеграмме.

Напомним, в результате взрыва на перегоне метро между станциями "Технологический институт" и "Сенная пощадь" пострадали 47 человек, из которых семь погибли на месте, один скончался по дороге в больницу и двое - уже в больнице. Несколько человек госпитализированы в тяжелом состоянии.

Евгений Бабенко