Ледовые переправы закрывают в Тюменской области

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6 ледовых переправ закрыли сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам в Тюменской области.

Это связано с повышением температуры воздуха. Работа переправ остановлена для недопущения происшествий и гибели людей на водных объектах весной.

Таким образом, закрыты переправы:

- Ярковский район, р. Тура, с. Покровское;

- Ярковский район, р. Тобол, с. Сорокино;

-Ярковский район, р. Тобол, с. Яроково;

- Вагайский район, р. Иртыш, д. Экстезерье;

- Уватский район, р. Иртыш, с. Демьянское;

- Уватский район, р. Иртыш, с. Демьянское (технологическая переправа).

На 3 действующих ледовых переправах снизили допустимую грузоподъемность (массу транспорта):

- Уватский район, р. Иртыш, с. Уват - 5 т;

- Уватский район, р. Иртыш, с. Тугалово - 5 т;

- г. Тобольск, р. Иртыш - 3 т.

Специалисты ГИМС продолжают ежедневный мониторинг толщины и качества льда на переправах, сообщает ГУ МЧС России по Тюменской области.