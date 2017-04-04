Ледовые переправы закрывают в Тюменской области
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6 ледовых переправ закрыли сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам в Тюменской области.
Это связано с повышением температуры воздуха. Работа переправ остановлена для недопущения происшествий и гибели людей на водных объектах весной.
Таким образом, закрыты переправы:
- Ярковский район, р. Тура, с. Покровское;
- Ярковский район, р. Тобол, с. Сорокино;
-Ярковский район, р. Тобол, с. Яроково;
- Вагайский район, р. Иртыш, д. Экстезерье;
- Уватский район, р. Иртыш, с. Демьянское;
- Уватский район, р. Иртыш, с. Демьянское (технологическая переправа).
На 3 действующих ледовых переправах снизили допустимую грузоподъемность (массу транспорта):
- Уватский район, р. Иртыш, с. Уват - 5 т;
- Уватский район, р. Иртыш, с. Тугалово - 5 т;
- г. Тобольск, р. Иртыш - 3 т.
Специалисты ГИМС продолжают ежедневный мониторинг толщины и качества льда на переправах, сообщает ГУ МЧС России по Тюменской области.