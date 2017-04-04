Пулеметно-артиллерийскому полку Вооруженных сил России присвоят имя "Тобольский"

фото ИА "Тюменская линия"

Одному из пулеметно-артиллерийских полков 18 пулеметно-артиллерийской дивизии Восточного военного округа будет присвоено наименование "Тобольский".

С инициативой о присвоении имени выступил председатель тобольского Совета ветеранов Виктор Крючков. Он обратился к депутату Госдумы, председателю правления регионального общественного объединения "Защита Отечества" Николаю Брыкину, который поддержал эту задумку и от лица тоболяков обратился в Министерство обороны Российской Федерации с предложением присвоить почетное наименование "Тобольский" одному из действующих мотострелковых полков Вооруженных сил Российской Федерации, сообщает пресс-служба администрации Тобольска.

Ходатайство о присвоении наименования "Тобольский" рассмотрел и поддержал врио главнокомандующий сухопутными войсками Минобороны Александр Ленцов. "Для воспитания военнослужащих в духе преданности Отечеству, верности воинскому долгу и сохранения боевых традиций соединений и воинских частей, прославивших Россию в военных сражениях прошлых эпох, один из пулеметно-артиллерийских полков 18 пулеметно-артиллерийской дивизии Восточного военного округа будет рассмотрен на предмет присвоения ему почетного наименования "Тобольский", - написал он в ответном письме.

Напомним, что история "38-го Тобольского пехотного полка" началась в 1703 году, когда по велению Петра I боярином Стрешневым был сформирован пехотный полк в составе 10 рот. Во время Отечественной войны 1812 года 38-й Тобольский пехотный полк отличился в Бородинском сражении и победным маршем вступил во Францию. Копия боевого знамени 38-го Тобольского пехотного полка хранится в областном детско-юношеском центре "Аванпост".