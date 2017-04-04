up

4.04.2017 вторник

EUR 59.8953

USD 56.1396

В Тюмени -6..-8 С 2 м/с
ветер западный

﻿
Главная / Новости / Общество

Умных вещей на Урале стало на треть больше

17:03 04 апреля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото компании "МегаФон"

Количество подключенных к Сети устройств в два раза превышает число интернет-пользователей во всем мире.

Уральский бизнес не отстает: счетчиков и приборов, которые научились обмениваться данными по Интернету, за год стало на 30% больше. За счет внедрения таких аппаратов предприятия все чаще переводят бизнес-процессы на автономный режим.

Причина такого роста – эффективность данных решений. К примеру, в Испании SIM-карты управляют уличным освещением, которое тускнеет при пустых улицах, а мусорные контейнеры посылают сигнал при переполнении – все это позволило сократить на 25% расходы по этим статьям бюджета. Сан-Паулу и Пекин до 50% уменьшили утечки воды, поместив умные датчики в насосы и водопровод.

На Урале связисты "МегаФона" также зафиксировали повышение спроса на SIM-карты для передачи данных между машинами. Наибольшее количество умных устройств, общающихся в сети "МегаФон" без участия человека, зафиксировано в Тюменской, Челябинской и Свердловской областях. В этих регионах каждая четвертая SIM-карта используется в M2M-оборудовании (machine-to-machine). За последние 12 месяцев Интернет вещей стал особенно популярен в Республике Коми, Удмуртии, Кирове и Кургане.

"Тренд по использованию М2М, или Интернета вещей набирает всю большую популярность в регионе и имеет большой потенциал для развития. Количество клиентов "МегаФона", которые стали использовать в работе M2M-решения, за год выросло на 80%. Наши SIM-карты передают показания с общедомовых приборов учета, используются в банковских терминалах, телемедицине, отслеживают передвижение транспорта и даже автоматически управляют городским освещением", – рассказала директор по развитию корпоративного бизнеса компании "МегаФон" на Урале Инна Смирнова.

В общероссийских масштабах суммарное количество SIM-карт в М2М-решениях "МегаФона" составляет 3,9 млн.

Связисты "МегаФона" предлагают контролировать все используемые в оборудовании SIM-карты с помощью услуги "M2M-Мониторинг". Данное решение также поможет предотвратить аварийные ситуации и перерасход средств.

Соб. инф.

Теги: МегаФон , связь

Последние новости

17:47 Более двухсот сосен срубили без разрешения в Нижней Тавде
17:41 В Тюмени открылся Всероссийский медицинский молодежный форум
17:36 На территории "ЗапСибНефтехима" построили спортивный зал Фото
17:25 Главный музей Ямала представит выставку об Александре Невском
17:14 Недропользователи региона осваивают экологичные способы утилизации попутного нефтяного газа
17:03 Умных вещей на Урале стало на треть больше
16:57 Аркадий Дворкович не поддержал инициативу регулирования работы крупных магазинов
16:52 Приемы ликвидации лесных пожаров отрабатывают в Тюменской области
16:41 В Боровском прикрыли наркопритон
16:30 Избран новый сопредседатель общественного совета при УФАС по Тюменской области
Все новости

Архив новостей

Апрель, 2017
﻿

Губернатор

Владимир Якушев: Тюменская область способна обеспечить безопасный пропуск половодья

Губернатор поручил усилить меры безопасности в регионе

Владимир Якушев: тюменский чемпионат России по биатлону прошел успешно

Политика

Иван Квитка: деструктивные группы в соцсетях - это тихий террор

"Защита Отечества" и "Единая Россия" продолжат сотрудничество

Большинство россиян одобрили работу Владимира Путина на посту президента

Экономика

Недропользователи региона осваивают экологичные способы утилизации попутного нефтяного газа

Аркадий Дворкович не поддержал инициативу регулирования работы крупных магазинов

В Тюменской области перевыполнили план по добыче нефти в 2016 году

Общество

В Тюмени открылся Всероссийский медицинский молодежный форум

На территории "ЗапСибНефтехима" построили спортивный зал

Главный музей Ямала представит выставку об Александре Невском

Спорт

Финал Кубка России по биатлону в "Жемчужине Сибири"

Сургутский теннисист обыграл столичного соперника

Северянка завоевала бронзу шахматного Кубка России  

Происшествия

Более двухсот сосен срубили без разрешения в Нижней Тавде

В Боровском прикрыли наркопритон

Предпринимательницу из Ишима обвиняют в неуплате налогов
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+