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Избран новый сопредседатель общественного совета при УФАС по Тюменской области

16:30 04 апреля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото пресс-службы УФАС по Тюменской области

Артур Юрьев выбран новым сопредседателем общественно-консультативного совета при УФАС России по Тюменской области. За его кандидатуру проголосовали все члены совета на первом заседании в 2017 году, сообщили в пресс-службе управления.  

Собравшиеся также обсудили посещаемость заседаний. Новый сопредседатель акцентировал внимание на том, что предложения, которые выносятся на советах, должны быть приняты большинством голосов, а для этого необходима высокая явка. Принято решение о направлении в ФАС России письма с предложениями о внесении поправок в положение совета, касающихся включения и исключения его членов.

На первом заседании участники также утвердили план работы. В 2017 году общественники планируют контролировать реализацию дорожной карты "Развитие конкуренции в Тюменской области", проработку соблюдения законов о закупках, о контрактной системе, выявление картелей, надзор за органами местного самоуправления при передаче муниципального имущества в пользование эксплуатирующим предприятиям, а также доступ к бюджетным средствам и средствам компаний стратегически значимых отраслей кредитным организациям, участвующим в программе докапитализации.

Кроме того, общественники предложили сотрудникам антимонопольной службы провести встречи с предпринимателями и представителями строительной индустрии для разъяснения некоторых положений и новелл антимонопольного законодательства.   

Соб. инф.

Теги: общественные советы , УФАС

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