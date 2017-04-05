Проект создания скверов шаговой доступности разрабатывают в Тюмени

Фото ИА "Тюменская линия"

Уютные скверы и парки могут появиться через несколько лет в тюменских микрорайонах, если горожане, предпринимательское сообщество и власть поддержат инициативу городского отделения партии "Единая Россия".

Активисты-единороссы выявили в Тюмени около 70 территорий разной площади, на которых можно создать зеленые пространства отдыха шаговой доступности для жителей близлежащих домов.

"Жители разных районов областного центра неоднократно обращались в тюменское городское отделение партии "Единая Россия" с инициативами о создании таких уголков отдыха. Действительно, парки и скверы размещены по городу неравномерно, и в спальных районах зеленых пространств очень не хватает. Особенно остро эта проблема стоит в новых микрорайонах с высотной застройкой. Поэтому мы все вместе начали эту проблему обсуждать и думать, как ее решить", - рассказал в интервью "Тюменской линии" депутат гордумы Дмитрий Осипов.

В районах с уже сложившейся жилой застройкой создать крупный парк не всегда возможно. А вот для небольшого уютного сквера со спортивной и детской площадкой, где с удовольствием будут проводить свободное время жильцы соседних домов, место найти можно, отметил депутат.

Есть еще в Тюмени захламленные пустыри, заброшенные и превращенные в свалки недостроенные здания, которые не поднялись выше фундамента. Такие территории нужно облагораживать, благоустраивать, озеленять, считают в "Единой России". Тем более, что в областном центре есть прекрасный опыт объединения усилий общественности, бизнеса и власти для создания на месте пустырей современных пространств для отдыха.

Яркой иллюстрацией эффективности такого подхода служит парк Школьный, который был создан на месте заброшенного недостроенного здания рядом со школой №19 на Московском тракте в 2013 году. С предложением о создании парка выступила группа жильцов соседних домов. При этом неравнодушные тюменцы не только говорили и писали, но и действовали - сообща убирали мусор и расчищали территорию будущего парка. В результате только одного субботника было убрано около 10 кубометров разнообразного хлама.

В итоге инициатива неравнодушных тюменцев получила активную поддержку не только городской администрации, но и крупного бизнеса. Компания "Мостострой-11" построила парк площадью полтора гектара за счет собственных средств, без привлечения бюджетных денег.

Дмитрий Осипов был одним из руководителей инициативной группы. "Со дня торжественного открытия парка Школьный прошло уже почти четыре года. Это очень популярное место отдыха. Ежедневно здесь проводят досуг сотни людей - дети и родители, молодежь и пенсионеры. При этом в парке чисто, ничего не сломано. Конечно, периодически требовался небольшой ремонт, но случаев вандализма не было", - отметил он.

Тюменские единороссы намерены использовать опыт, накопленный при строительстве Школьного парка и других подобных объектов, во всем областном центре.

"К отбору территорий для участия в проекте по созданию зеленых пространств отдыха шаговой доступности мы подошли комплексно. Были привлечены депутаты, общественные организации, территориальное общественное управление. Проект открыт для всех, кто пожелает в нем участвовать. При этом основная задача - не потратить бюджетные деньги, а максимально привлечь к работе население и предпринимательское сообщество", - подчеркнул Дмитрий Осипов.

По его словам, горожане смогут принять участие в формировании технических заданий, определяющих облик и функции будущих мест отдыха. Информация об этом будет размещаться на городском портале "Тюмень - наш дом". Там же появится перечень территорий, которые могут быть благоустроены в рамках проекта.

"Конечно, будут дискуссии, но в итоге люди сами должны решить, каким должно быть их "домашнее" зеленое пространство. Потому что им виднее. Кроме того, у местных жителей будет возможность принять участие в субботниках по обустройству будущих скверов, сэкономив тем самым бюджетные деньги, то есть, свои собственные налоги", - отметил депутат.

После появления на карте Тюмени новых зеленых пространств они должны оставаться под присмотром и управлением активистов из числа жильцов близлежащих домов, считают инициаторы проекта. В этой работе могут принять участие органы территориального общественного самоуправления или общественные организации. Кроме того, взять шефство над такими территориями уже готовы первичные организации партии "Единая Россия".

"Проект открыт для любой позитивной и разумной инициативы. Важно запустить процесс и вовлечь в него людей. О стоимости проекта пока говорить сложно, потому что мы очень надеемся, что в нем будет активно участвовать тюменский бизнес. То есть, будут и внебюджетные источники финансирования. Наши предложения поддержала городская партконференция "Единой России", они переданы в администрацию Тюмени, чтобы к диалогу подключились наши коллеги из органов исполнительной власти", - сообщил Дмитрий Осипов.

Любая частная инициатива о софинансировании работ по благоустройству городов и сел региона получит максимальную поддержку власти, заявил в интервью обозревателю "Тюменской линии" губернатор Тюменской области Владимир Якушев.

"У нас непочатый край работы по благоустройству и созданию зеленых зон. Двигаться в этом направлении предстоит еще долго. И это касается не только Тюмени, но и всех остальных наших муниципалитетов. Нужно проделать огромную работу, которая стоит огромных денег. В Тюмени есть программы благоустройства и озеленения, в рамках которых разрабатывается проектно-сметная документация. Есть огромный перечень территорий, подлежащих благоустройству. Общий объем затрат - около 400 миллионов рублей. Если единороссы предложат программу софинансирования частными деньгами, то работа пойдет быстрее", - сказал глава региона.

Хотелось бы, чтобы было больше примеров, когда население и бизнесмены совместно разрабатывают и самостоятельно реализуют какой-то социально значимый проект, получая от органов власти организационную поддержку, подчеркнул губернатор. "Чем больше будет таких проектов в сфере благоустройства, тем красивее и уютнее станут наши города и села. И тем больше в бюджете останется денег на строительство школ, детских садов и других важных социальных объектов", - отметил Владимир Якушев.

Евгений Бабенко