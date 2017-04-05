Господдержка бизнеса повышает конкурентоспособность тюменской продукции

фото ИА "Тюменская линия"

Государственная поддержка бизнеса помогает тюменским предприятиям повышать конкурентоспособность своей продукции. Об этом заявил исполнительный директор компании "Уралстальконструкция-Тюмень" Иван Мурга.

"Наше предприятие занимается изготовлением металлоконструкций для нефтегазовой отрасли. Работаем с крупными компаниями, например, с "Газпромнефтью", "Транснефтью", Антипинским нефтеперерабатывающим заводом. Для того, чтобы поддерживать конкурентоспособность продукции, мы стараемся обновлять оборудование и технологии. С этой целью в ноябре 2016 года мы обратились в областной департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства за помощью в приобретении в лизинг ряда станков. Наша заявка была одобрена", - сообщил руководитель.

Сварочный стан, купленный в лизинг с использованием господдержки, позволяет предприятию самостоятельно изготавливать сварную балку до полутора метров высотой. Раньше эти металлоконструкции приходилось закупать в Челябинской и Свердловской областях, добавил Иван Мурга.

"В целом объем полученной нашим предприятием компенсации первоначального взноса за купленное в лизинг оборудование составил около полутора миллионов рублей. Мы благодарны правительству Тюменской области за помощь. Сегодня в нашем цехе трудятся около 85 рабочих различных специальностей, получающих достойную заработную плату. Планируем развивать производство, поэтому намерены и в будущем пользоваться такой формой государственной поддержки, как компенсация лизинговых платежей", - заявил исполнительный директор компании "Уралстальконструкция-Тюмень".

В 2016 году компенсацию первоначального взноса за приобретенное в лизинг оборудование получили 145 тюменских предприятий малого и среднего бизнеса. Общий объем возмещений составил 195 млн рублей, сообщил начальник управления развития предпринимательства областного департамента инвестиционной политики и господдержки предпринимательства Антон Машуков.

По его словам, в 2017 году государственная поддержка предпринимателей в форме компенсации лизинговых платежей продолжится. Кроме того, тюменские бизнесмены, приступающие к реализации инвестиционных проектов и инновационных стартапов, в 2017 году смогут претендовать на господдержку в форме микрозайма под 3% годовых.

Евгений Бабенко