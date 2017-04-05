Викуловским школьникам устроили "Большую перемену"

Фото ДЮСШ "Спринт"

20 учащихся викуловских школ приняли участие в масштабном каникулярном проекте "Большая перемена" в Викуловском районе.

Каждый день весенних каникул для них превратили в развлекательную программу. Ребята искали сокровища, участвовали в командных тренингах, встречались со специалистами по профилактике правонарушений, посещали краеведческий музей, учились работать с песочной анимацией.

Как рассказала специалист по работе с молодежью детско-юношеской спортивной школы "Спринт" Анастасия Шипачева, по итогам проекта участников поощрили призами и подарочными сертификатами. Самые активные из них - Светлана Привалова, Денис Малешин и Леонид Харченко – получили специальные подарки от организаторов.

Следующая "Большая перемена" пройдет для викуловских школьников уже во время летних каникул.

Евгения Шевцова