Виталий Лейбин: медиаполигон должен оставить в Тюмени следы

фото ИА "Тюменская линия"

Высокий уровень организации международного учебно-практического семинара по журналистике "Медиаполигон: Тюмень-24" отметил во время общения с журналистами главный редактор журнала "Русский репортер" Виталий Лейбин.

"Такой высокой степени организованности еще не было. Более того, мы надеемся, что благодаря такой высокой планке, которую задала Тюмень, после Медиаполигона в этом городе останутся следы, например в виде клуба или в виде постоянно действующих точек коммуникации. В них тюменские и московские журналисты, а также представители других регионов России смогут обсуждать темы всей страны, не только городов", - отметил он.

Виталий Лейбин добавил, что команда организаторов надеется после Тюмени превратить медиаполигонное движение не в стихийное, а постоянное. "Будет замечательно, если медиаполигон станет не событием от города к городу, а средой, в которой мы сможем коммуницировать и расти дальше", - подытожил он.

Владислав Соколов