Тюменские семеноводы обеспечивают потребности региона в семенах зерновых и зернобобовых культур

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Тюменские семеноводческие предприятия полностью обеспечивают потребности хозяйств, производящих товарное зерно, в семенах зерновых и зернобобовых культур.

Это отметили депутаты областной думы на заседании комитета по аграрным вопросам и земельным отношениям, которые на заседании рассмотрели вопрос о рекомендациях круглого стола по теме: "Производство оригинальных и элитных семян сельскохозяйственных растений. Проблемы и перспективы развития".

"Мы предлагаем не останавливаться в модернизации нашего семеноводческого хозяйства, - пояснил журналистам председатель комитета Владимир Ковин. - У нас многое делается - строятся новые сушилки, семеноводческие линии, подъездные пути, модернизируется машинно-тракторный парк. Мы считаем важным сохранить на последующие годы финансирование из областного бюджета этих работ, или компенсировать затраты на сортообменные операции, как внутри нашего региона, так и за его пределами. В этом заинтересованы и наши семеноводческие хозяйства и те, кто занимается обменными операциями".

Как отметили члены комиссии, система семеноводства в Тюменской области функционирует в полном объеме. Работает 42 семеноводческих хозяйства. В регионе осуществляется государственная поддержка семеноводства, которая охватывает все этапы процесса. За счет государственной поддержки повышена доступность приобретения семян сельскохозяйственными товаропроизводителями для производства качественного репродуктивного и товарного зерна.

Борис Олейник