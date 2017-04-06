Поставщики продуктов питания могут пожаловаться на торговые сети в регионе

Фото Тюменского УФАС России

Торговые сети начали требовать y поставщиков продовольственных товаров скидки и выставлять штрафные санкции за уровень сервиса.

Бороться с незаконными действиями ритейлеров поставщики могут через антимонопольную службу. Сообщить поставщикам продовольственных товаров о том, что они могут пожаловаться на неправомерные действия торговых сетей в контролирующий орган, сотрудники Тюменского УФАС России попросили общественников на первом в 2017 году заседании общественно-консультативного совета.

"Наши проверки показали, что после введения поправок в закон о торговле сети пошли другими путями. После заключения контрактов они требуют скидки с поставщиков, но эта скидка не транслируется на потребителя. То есть ситуация в конечной рознице не меняется. Они также обязывают поставщика оплачивать проведение аудита и выставляют различные штрафные санкции. Все эти моменты на контроле у центрального аппарата ФАС, и закон о торговле будет дополняться с учетом возникших ситуаций", - пояснил руководитель Тюменского УФАС России Игорь Веретенников.

Региональное ведомство проводит восемь проверок. Ранее было возбуждено пять дел: три дела в отношении торговых сетей и два в отношении поставщиков товаров.

"По результатам проверок договорную практику между ритейлерами и подрядчиками можно назвать удовлетворительной. У некоторых торговых сетей отсутствовали сайты, у некоторых сайты содержали устаревшие контракты", - проинформировал членов совета заместитель руководителя Тюменского УФАС России Дмитрий Полухин,.

К основным нарушениям сотрудники тюменской антимонопольной службы отнесли запрет на перемену лиц в обязательстве, путем установления в договорах обязанности о неразглашении коммерческой тайны и наличие договоров на дополнительные услуги по маркетингу и логистике, выплаты по которым в совокупности с ретробонусом превышают установленный законом о торговле размер платы (5%) торговым сетям, сообщает управление Федеральной антимонопольной службы по Тюменской области.

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Соб. инф.