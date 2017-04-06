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Виталий Лейбин: у тюменских журналистов есть жажда репортерства

15:54 06 апреля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Более 300 молодых журналистов, фотографов и видеографов принимают участие в Международном образовательном проекте "Медиаполигон: Тюмень-24".

Об этом на пресс-конференции в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" рассказал главный редактор издания "Русский репортер" Виталий Лейбин.

"География проекта - от Владивостока до Калининграда, также в Тюмень приехали гости из Сербии. 7 апреля утром с 6 часов начнется 24-часовая трансляция новостных заметок, фотографий и видеосюжетов из разных точек Тюмени в режиме реального времени. Наша задача: помочь и научить молодых журналистов реализовывать свои темы. Мы подсказываем, как из скучного места сделать интересный сюжет или конфликт. Проводим серьезную редакторскую работу. Мы до сих пор продолжаем искать новые сюжеты и ждем заявки. Я очень надеюсь поймать специфику городской среды, ведь основная заявленная тема: Тюмень - лучший город Земли. Наша задача: проверить эту гипотезу на правдивость", - пояснил Виталий Лейбин.

Для трансляции подготовлены 400 различных точек Тюмени по разным категориям: производство, транспорт, бизнес, спорт, здравоохранение, образование, культура, социальные точки и многое другое.

"Не будет ни одной темы, по которой бы не заявились журналисты. Это здорово. Каждые три часа будут выходить самые интересные новости. Они будут транслироваться во всех социальных сетях", - добавила продюсер спецпроектов Наталья Телегина.

По словам куратора направления "Текст" Алисы Плюхиной, Тюмень отличает от других городов России большое количество интересных и знаковых инвестиционных проектов.

"Тема инвестпроектов - актуальная и экономическая сила этого региона. Журналисты не только будут освещать события, но и поднимать злободневные темы. Они не обойдут стороной Федерацию зимнего плавания, кафедру криосферы Земли" в ТИУ, тюменскую фабрику ковров, кондитерскую фабрику. Мы подадим материал с региональным оттенком так, чтобы было понятно, что речь идет именно о Тюмени", - подчеркнула она.

Как отметил Виталий Лейбин, у тюменских журналистов есть жажда репортерства.

"Не все ребята, которые принимают участие в этом проекте, станут журналистами, но это дает им некий рост. Когда они общаются с людьми, берут интервью, они взрослеют и получают опыт. У многих отмечаю профессиональный рост. Многие перестраивают мышление, меняют подходы", - подытожил он.

Ирина Шемякина

Теги: Виталий Лейбин , СМИ , журналистика , Русский репортер , Медиаполигон

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