В Тобольске идет подготовка к паводку

МЧС России по Тюменской области

Около 700 домов могут оказаться в зоне подтопления в Тобольске этой весной.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области, сотрудники восьмого отряда федеральной противопожарной службы совместно с социальными работниками центра соцобслуживания населения и студентами пединститута им. Д. И. Менделеева проводят подомовой обход территорий, которые потенциально могут оказаться в зоне подтопления.

Перед обходом добровольцы проходят инструктаж и получают памятки, которые раздают жителям домов после беседы. Заодно заполняют анкеты, которые сдадут в управление по ГОЧС, где вся информация будет систематизирована и проанализирована. Благодаря собранным данным станет известно, какие хозяева готовы на временный переезд, а какие отказываются переезжать, в каких домах проживают маломобильные граждане, малые детки.

Как показывает практика прошлых лет, наиболее подвержены затоплению в Тобольске микрорайон Левобережье и подгорная часть города. Все силы и средства, которые будут задействованы в паводок, подготовлены. Заключены договоры с шестью организациями на предмет привлечения техники и людей.

В состоянии готовности находятся служба обеспечения безопасности на воде, подразделения МЧС, ГИМС, управление по ГОЧС Тобольска, поисково-спасательный отряд.