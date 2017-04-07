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Инспекторов заповедников и заказников вооружат

15:21 07 апреля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото: mahstar.com

Инспекторы заповедников и заказников будут обеспечены табельным оружием. Глава Минприроды России подписал протокол по итогам совещания по вопросам усиления мер противодействия браконьерству в отношении объектов животного мира.

По словам заместителя начальника Госохотуправления Тюменской области Алексея Охрименко, это очень своевременное решение.

"Это прежде всего безопасность самих инспекторов, - подчеркнул он. - Иски и штрафы довольно высокие, и люди, которых поймали за этим неблаговидным занятием, ведут себя не всегда адекватно. Инциденты бывают, и лучше, чтобы инспектор был с оружием".

Глава Минприроды России дал поручение руководителям федеральных государственных бюджетных учреждений, осуществляющих управление особо охраняемых природных территорий (ООПТ), исключить практику одиночного патрулирования территории для пресечения нарушений режима особой охраны.

Министр поручил обратить особое внимание на эффективность организации охраны в ряде охраняемых территорий: заповедниках "Витимский", "Поронайский", "Джугджурский", "Норский" и нацпарках "Приэльбрусье", "Лазовский", "Анюйский", а также на территориях, где обитают снежный барс и сайгак.

Сеть ООПТ юга Тюменской области состоит из 2 заказников федерального значения, 35 заказников регионального значения, 49 памятников природы регионального значения и 1 полигона экологического мониторинга.

Сергей Донской, сообщает официальный сайт министерства, поручил также проработать возможность увеличения заработной платы инспекторскому составу (в первую очередь – госинспекторам оперативных групп) путем повышения эффективности использования бюджетных ассигнований в рамках субсидии на выполнение госзаданий, а также внебюджетных источников.

Кроме того, Минприроды России совместно с Ассоциацией директоров заповедников и национальных парков в срок до 30 мая текущего года должны подготовить предложения о переводе инспекторского состава федеральных государственных бюджетных учреждений, осуществляющих управление ООПТ, на ношение форменного обмундирования нового образца.

Теги: Минприроды , Алексей Охрименко

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