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Тюменские школьники сделали волшебную мозаику из старых вещей

09:10 10 апреля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото Тюменской областной научной библиотеки

Вторую жизнь сломаным игрушкам, упаковочному материалу, отслужившим запчастям, старым деталям конструктора подарили юные тюменцы, использовав их как подручный материал для творчества.

Фото Тюменской областной научной библиотеки

35 поделок из вторсырья и бытового мусора стали экспонатами выставки "Волшебная мозаика из хлама", которая открылась в областной научной библиотеке им. Дмитрия Менделеева к Году экологии. Проект реализован совместно с Центром архитектурной подготовки и переподготовки при ТИУ и Детской школой искусств им. В.В. Знаменского.

"Моя поделка сделана из безделушек и сломанных игрушек, за основу я взяла бутылку и покрыла ее золотой краской. Она может не только украсить комнату, но послужить как ваза для цветов", - рассказала участница выставки София Маркова. 

Фото Тюменской областной научной библиотеки

Неравнодушное отношение к вопросам экологии и изобретательность детей отметили в департаменте недропользования и экологии Тюменской области. Кураторы проекта призвали гостей выставки внести собственный вклад в заботу об окружающей среде.  

"Мусор может стать материалом, из которого получаются красивые вещи. Есть художники, которые умеют делать прекрасные произведения из старых вещей. Не выбрасывайте надоевшие игрушки, дайте им второй шанс", - обратилась к посетителям выставки куратор проекта, преподаватель Детской школы искусств им. В. В. Знаменского Светлана Лихошерстова. 

Сделать интересную вещицу своими руками несложно, продемонстрировали авторы выставочных работ, которые провели мастер-класс для гостей библиотеки. 

Татьяна Ковалева

Теги: Тюменская областная научная библиотека , Год экологии

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