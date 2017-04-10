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"Библиосумерки" соберутся в детской библиотеке Ишима

09:21 10 апреля 2017 | mobile | | print версия для печати
www.biblioishim.ru

Путешествие в заколдованный лес со сказочными героями, спектакль, игры, квесты и викторины подготовили библиотекари Ишимской детской библиотеки ко Всероссийской акции "Библионочь-2017".

Мероприятие "Библиосумерки-2017: экосказка "Чудеса за два часа" сотрудники библиотеки посвятили Году экологии в России, сообщает пресс-служба Ишимской детской библиотеки. 

Юных читателей ждет встреча с Бабой Ягой и Домовенком Кузей, которые отправятся вместе с ребятами в удивительный и загадочный мир природы – в заколдованный лес.

Ребятам предложат поиграть в викторины и конкурсы, поучаствовать в мастер-классах, библиотечном квесте "Читающие дети – умнее всех на свете", посмотреть спектакль "Как Василек и Василинка в лес ходили по грибы".

"Библиосумерки" в детской библиотеке Ишима пройдут 21 апреля, начало в 18 часов.

Как сообщала ранее "Тюменская линия", "Библиосумерки" состоятся и в Центральной детской библиотеке Тюмени. 

Соб. инф.

Теги: дети , Библионочь

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