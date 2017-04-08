В "Золотой маске" назвали лидеров номинаций

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Спектакли-фавориты национальной театральной премии "Золотая маска", претендующие на победу в большинстве номинаций, представил дайджест портала "Культура.РФ".

На семь номинаций претендует спектакль "Дядя Ваня" по мотивам одноименной пьесы А.П. Чехова Заполярного театра драмы им. В. Маяковского из Норильска. Режиссер драматической постановки - Петр Шерешевский.

"Это история о том, как жить, когда потеряна вера, когда рушится модель мира, понимание, ради чего человек живет", - так спектакль характеризует Петр Шерешевский.

Спектакль назван "концертом для одиннадцати фортепиано и одного рояля": каждый персонаж исполняет свой жанр, от шансона до рока, который отражает все перипетии его жизненного пути.

Декорациями спектакля служат образы постапокалиптического завтра: сцена устлана полиэтиленовыми пакетами, которые безжизненно колышутся у ног героев. Сами же персонажи чувствуют себя вне времени, между прошлым и будущим. Это ощущение воплощают их костюмы, в которых угадываются портреты первых исполнителей пьесы — от Константина Станиславского до Василия Лужского, от Ольги Книппер до Марии Лилиной. Показ пройдет 18 апреля в Московском драматическом театре им. А.С. Пушкина.

Также на семь номинаций претендует в конкурсе "драма малой формы" постановка "Дядя Ваня" по пьесе А.П. Чехова камерного театра из Воронежа режиссера Михаила Бычкова.

В центре повествования — девять человек, живущих под одной крышей, которые влюбляются друг в друга и потихоньку сходят с ума от безделья. Декорации постановки напоминают советский детский оздоровительный лагерь, а ее атмосферу дополняют шлягеры ушедшей эпохи: "Беловежская пуща", "Надежда", "Есть только миг" и "Песня Красной Шапочки".

Исполнитель роли дяди Вани Камиль Тукаев считает, что этот спектакль — о чем-то "накопившемся, нереализованном, не случившемся, не проросшем и не сформировавшемся во что-то конечное", что есть в каждом из нас.

Опера "Роделинда" Большого театра взыскивает восемь номинаций национальной премии.

"Это опера о верности и преданности, а также об эротической одержимости, о воле и жажде власти, о садизме и мазохизме", - считает режиссер постановк Ричард Джонс.

Центральный персонаж спектакля - решительная Роделинда, противостоящая неврастеническому мужчине, который захватил трон ее супруга.

Постановка подготовлена Большим театром совместно с Английской национальной оперой. Музыкальный дух барокко поддерживают звучащие в оркестре старинные инструменты: клавесин, лютня-теорба и барочная гитара. Даже на скрипках музыканты играют антикварными аутентичными смычками.

На восемь "Золотых масок" претендует балет "Ромео и Джульетта" театра оперы и балета Екатеринбурга.

Спектакль представляет абсолютно новое прочтение классического балета: традиционный танец в нем смешан с современной хореографией, народными европейскими плясками и даже дискотечными элементами.

Открывается балет сценой репетиции: молодые люди разминаются и примеряют костюмы, изображая подготовку к показу. Она напоминает, что вся жизнь — театр, и сглаживает таким образом трагичность финала.

Кстати, на создание костюмов для постановки — от обыкновенных свитшотов до платьев с принтами картин эпохи Возрождения — московский дизайнер Ирэна Белоусова потратила 1,5 километра ткани.

Казанский театр юного зрителя в конкурсе "современный танец" ищет четыре победы в номинации за спектакль "Из глубины... (художник Винсент Ван Гог)".

Идея данного спектакля - переложить письма художника брату Тео и друзьям на язык музыки, а ранние полотна: "Сеятель", "Селяне, несущие хворост и снежный пейзаж", "Копатели картофеля", "Женщины-горняки, переносящие уголь" и "Едоки картофеля" - на язык пластики через танец Буто.

Хореограф спектакля Анна Гарафеева рассказывает, что ключевым образом спектакля для нее стал образ темноты и стремление души к свету, что невероятно остро ощущал сам Ван Гог.

"Современный человек, бредущий в темноте, нуждается в свете; каждый из нас нуждается в свете", - утверждает хореограф.

Показ предстоит 14 апреля в Московском театре юного зрителя.

Претендентом на восемь "Золотых масок" стал мюзикл "Белый. Петербург" театра музыкальной комедии Санкт-Петербурга. Оперетту поставил режиссер Геннадий Тростянецкий.

Мюзикл по мотивам романа Андрея Белого "Петербург" на примере взаимоотношений внутри одной семьи поднимает острые вопросы об истории Российского государства от Петра I до наших дней.

Спектакль динамичен и резок: проекции на историческую реальность сменяются одна за другой, роскошь контрастирует с бедностью, а история и современность сплетаются и проникают друг в друга.

"Это путешествие по страстям человеческим и по Петербургу… Рушатся планы, судьбы, но внезапно открываются истины, которые захватывают всего человека, всю его душу. Как жить в эпоху перемен? Что осталось в том, пятом году, а что и сегодня бьется живым пульсом в каждом питерце? Мы ставим вопросы, но мы не знаем на них ответа", — рассказал о спектакле режиссер Геннадий Тростянецкий.

Три победы ожидают артисты новосибирского театра "Старый дом" за спектакль по мотивам пьесы А. Островского "Снегурочка".

Постановка режиссера Галины Пьяновой — фантастическая опера, в которой слова заменены вокализом и актерской пластикой, а звучание музыкальных инструментов дополняют неожиданные бытовые предметы.

"Музыка — стержень, хребет спектакля, такой же равноправный элемент, как и сценография, актерское исполнение и световая партитура. Оркестрантами выступают сами артисты, но танцев под музыку в привычном понимании здесь нет", — говорит режиссер постановки.

Пять раз номинировали спектакль "Железо" театра кукол Республики Карелия из Петрозаводска. Семейный спектакль напоминает о том, что вечно: о любви и семейных взаимоотношениях, мечтах и их осуществлении. Рассказчиком необычной истории семейной пары становится старый "запорожец" со сломанными приборами, болтиками, гаечками и пружинками.

Режиссер Борис Константинов считает, что сегодня конфликтов, борьбы и напряжения становится так много, что хочется отдохнуть о них и вспомнить о тихом счастье.

"Наш спектакль — это добрый привет тому времени, когда наши родители были молоды, счастливы… и любили", - считает режиссер.

Кукольники покажут недетскую историю в государственном академическом театре кукол им. С.В. Образцова 13 апреля.

Итоги национальной театральной премии "Золотая маска" жюри подведет в конце апреля 2017 года.

Напомним, проект "Золотая маска" в кино" организовал прямые трансляции в кинотеатрах страны, в том числе и в Тюмени. Расписание показов вы можете посмотреть здесь.