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В Тюмени стартовал Тотальный диктант

13:02 08 апреля 2017 | mobile | | print версия для печати

160 человек пришли написать Тотальный диктант в Тюменскую областную думу. Все получили специальные бланки для текста и ручки.

Текст здесь читает тюменская телеведущая Ольга Солоницына. Перед началом участникам рассказали о государственных символах Тюменской области, а депутат областной думы Артем Зайцев пожелал пишущим удачи.

"Тотальный диктант - очень интересное событие, оно объединяет людей разных возрастов и профессий. Вы тоже пришли написать его не потому, что попросили, а потому что вам самим интересно проверить грамотность. Я сам впервые участвую в акции и надеюсь, что любовь к чтению поможет мне написать диктант минимум на четверку", - отметил он. 

Напомним, всероссийская акция по проверке грамотности проходит в Тюмени в седьмой раз. 600 человек пишут Тотальный диктант в Тюменском госуниверситете, 160 - в городской администрации. Также диктант пишут в школах, библиотеках, гостиницах и отелях, торговых центрах, кафе "Среда", агентстве недвижимости "Этажи" , - всего 27 площадок общей вместимостью 2 тыс. 700 человек. 

Проходит акция и в районных школах и библиотеках. Те, кто не успели подать заявку на всероссийский диктант, проводят муниципальный. К примеру, в Викуловском районе проверяют грамотность по тексту 2016 года. Результаты участники узнают в этот же день. Пока организаторы проверяют работы, участников пригласят на кофе-паузу.

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Фото ИА Тюменская линия
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Евгения Шевцова

Теги: Тотальный диктант

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