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Пермский театр кукол приедет с гастролями к тюменским малышам

17:33 08 апреля 2017 | mobile | | print версия для печати
kuklindom.perm.ru

Гастрольные спектакли Пермского театра кукол пройдут в малом зале Тюменского кукольного театра с 20 по 23 апреля.

Добрая Бабушка-Говорушка, которую играет заслуженная артистка России Лариса Нагогина, расскажет малышам захватывающие истории про тигренка, птичку, зайчика с мишкой в спектакле "Сказки из чемодана" 22 апреля в 10 часов 30 минут, 12 часов и 16 часов.

Пермский театр кукол советует родителям эту постановку как самую первую встречу ребенка с театром. "Сказки из чемодана" — занятное зрелище даже для самых маленьких зрителей от двух лет, которое подарит детям и взрослым теплую уютную атмосферу и светлое настроение.

Девочка Ася и мальчик Сережа представят калейдоскоп сказаний о временах года в постановке "Цветные истории" 23 апреля в 10 часов 30 минут, 12 часов и 16 часов.

Соб. инф.

Теги: дети , театр , спектакль , Тюменский театр кукол

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