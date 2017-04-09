Голышмановские спасатели к паводку готовы

Фото Татьяны Суховой

Голышмановский отряд 110-й пожарно-спасательной части готов к ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с весенним паводком. Такая информация прозвучала на заседании районной комиссии по вопросам чрезвычайных ситуаций.

"Изначально нам говорили, что снега выпало много, а значит, и объем талых вод будет больше прошлогоднего. Но климатическая картина этого сезона отличается от прошлой весны. Какого-то катастрофического развития ситуации не предполагается", - отметил заместитель главы Голышмановского района Александр Ледаков. На заседании был уточнен состав сил и средств предприятий и организаций, которые участвуют в ликвидации последствий паводка.

"Мы планируем использовать 10 единиц пожарной техники и 60 человек личного состава. Подготовлено одно плавсредство - надувная лодка "Фрегат" вместимостью до 10 человек. Кроме того, имеется один мобильный пункт временного размещения людей. Он включает в себя три палатки, полевую кухню и резервные источники энергоснабжения", - доложил начальник 110-й пожарно-спасательной части Сергей Пуртов.

Районный отдел образования подготовил план работы на случай подтопления участков дорог, по которым детей из малых деревень доставляют в школы. Такая ситуация может сложится на 11 территориях. В зоне подтопления рискуют оказаться 69 школьников.

"Гладиловская школа готова принимать детей из Скарединки – они будут жить в интернате. На остальных территориях предлагаем родителям разместить детей у родственников. Если таковых нет - дети останутся дома, мы будем работать с ними по телефону или через Интернет", - сообщила начальник районного отдела образования Галина Павлова.

Бригады коммунального предприятия продолжают работу по очистке путей оттока талых вод, освобождают магистральные каналы и водопропускные трубы. Но жителям района необходимо быть самостоятельными и своими силами заблаговременно подготовить свои усадьбы к приходу воды, подчеркнул Александр Ледаков.

"Паводок - ежегодное явление, вода всегда спускалась и будет спускаться в погреба и подвалы. Поэтому необходимо заблаговременно поднять хранящиеся там продукты, расчистить пути отвода воды во дворах", - подчеркнул заместитель главы районной администрации.

Влад Удилов