up

10.04.2017 понедельник

EUR 60.5687

USD 56.9201

В Тюмени 4..6 С 2 м/с
ветер западный

﻿
Главная / Новости / Общество

Тоболяки выбирают королеву города в соцсетях

13:54 10 апреля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото из группы «Краса Тобольска-2017» в соцсети "ВКонтакте"

Народное голосование "Выбери свою королеву!" проводят организаторы городского конкурса "Краса Тобольска-2017" в официальной группе мероприятия в социальной сети "ВКонтакте".

Голосование проводится среди 12 финалисток до 20 апреля. На победу и специальный приз от фотографа конкурса Евгения Лисиенко претендуют Надежда Балицкая, Екатерина Бакланова, Анастасия Сарина, Валерия Косинцева, Карина Юсиева, Кристина Жолудева, Лора Васильева, Вера Паршукова, Алена Земцова, Анастасия Радионова, Юлия Ламбина и Татьяна Филатова.

Профессиональная фотосессия финалисток прошла 11 марта. Перед объективом фотокамеры девушки предстали в ярких, смелых, весенних, романтичных и дерзких образах. Зрителям предлагают сделать выбор в пользу самой фотогеничной девушки, которая, по их мнению, лучше всего справилась с задачей перевоплотиться и создать свой неповторимый образ. Выбрать тобольскую королеву можно в опросе группы "Краса Тобольска-2017".

Финал конкурса состоится в ДК "Синтез" Тобольска 22 апреля. Победительниц коронуют диадемами по номинациям "Краса Тобольска-2017", "Жемчужина Тобольска" и "Очарование Тобольска". 

Соб. инф.

Теги: фотоконкурс , конкурс

Последние новости

14:49 Валерий Гергиев посетит Тюмень
14:38 Главный полицейский Радужного задержан за взятку
14:27 Анастасия Толмачева выиграла бронзу в биатлонном марафоне страны
14:16 Пейзаж художницы из Ялуторовска на благотворительном балу продали за двадцать тысяч рублей
14:05 Курение обошлось тюменцам в полмиллиона рублей
13:54 Тоболяки выбирают королеву города в соцсетях
13:43 Подготовка тюменских призывников выше, чем в Центральном военном округе
13:32 Авиакомпания "Турухан" открыла продажу билетов из Тюмени в Стрежевой
13:21 Экспозиция о мертвой дороге действует в главном музее Ямала
13:10 В тюменских библиотеках прочитают лекции по гражданской обороне
Все новости

Архив новостей

Апрель, 2017
﻿

Губернатор

Владимир Якушев сыграл в баскетбол на тобольской площадке

СИБУР переработал более двадцати двух миллиардов кубометров попутного нефтяного газа

Губернатор: инвесторы формируют предложения в сфере мусоропереработки

Политика

Генсовет "Единой России" перезапустил платформы и утвердил новых председателей

Алексей Алешин в рамках рабочей поездки в Тюменскую область проинспектировал Ростехнадзор

Секретари первичных отделений "Единой России" прошли Гражданский университет

Экономика

Тюменская мебель стоит на кухнях в Москве и Краснодаре

Тюменский завод готов нарастить объемы переработки пластиковых отходов

Китай создает миллионы новых рабочих мест

Общество

Валерий Гергиев посетит Тюмень

Пейзаж художницы из Ялуторовска на благотворительном балу продали за двадцать тысяч рублей

Курение обошлось тюменцам в полмиллиона рублей

Спорт

Анастасия Толмачева выиграла бронзу в биатлонном марафоне страны

Югорчане сразятся с уральскими хоккеистами

Сургутский теннисист был успешен в Сочи

Происшествия

Главный полицейский Радужного задержан за взятку

На Ямале мальчик не смог сам выбраться из сугроба

Следственный комитет проводит проверку по факту аварийной посадки вертолета в Югре
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+