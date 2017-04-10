Тоболяки выбирают королеву города в соцсетях

Фото из группы «Краса Тобольска-2017» в соцсети "ВКонтакте"

Народное голосование "Выбери свою королеву!" проводят организаторы городского конкурса "Краса Тобольска-2017" в официальной группе мероприятия в социальной сети "ВКонтакте".

Голосование проводится среди 12 финалисток до 20 апреля. На победу и специальный приз от фотографа конкурса Евгения Лисиенко претендуют Надежда Балицкая, Екатерина Бакланова, Анастасия Сарина, Валерия Косинцева, Карина Юсиева, Кристина Жолудева, Лора Васильева, Вера Паршукова, Алена Земцова, Анастасия Радионова, Юлия Ламбина и Татьяна Филатова.

Профессиональная фотосессия финалисток прошла 11 марта. Перед объективом фотокамеры девушки предстали в ярких, смелых, весенних, романтичных и дерзких образах. Зрителям предлагают сделать выбор в пользу самой фотогеничной девушки, которая, по их мнению, лучше всего справилась с задачей перевоплотиться и создать свой неповторимый образ. Выбрать тобольскую королеву можно в опросе группы "Краса Тобольска-2017".

Финал конкурса состоится в ДК "Синтез" Тобольска 22 апреля. Победительниц коронуют диадемами по номинациям "Краса Тобольска-2017", "Жемчужина Тобольска" и "Очарование Тобольска".

Соб. инф.