Тюменцы предлагают назвать тюменскую улицу Чудесной

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Назвать Чудесной улицу в планировочном районе Березняковский предлагают жители Тюмени. Соответствующий документ поступил в комиссию по топонимике, сообщает пресс-служба городской администрации.

Высказать мнения относительно названия и внести свои предложения могут все желающие до 17 октября. Для этого нужно обратиться к секретарю комиссии Наталье Улесовой по адресу: г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, 24, каб. 330. Также это можно сделать по телефону 8 (3452) 51-00-94 или электронной почте UlesovaNV@tyumen-city.ru.