Тюменцы предлагают назвать тюменскую улицу Чудесной
Общество, 18:07 02 октября 2024
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Назвать Чудесной улицу в планировочном районе Березняковский предлагают жители Тюмени. Соответствующий документ поступил в комиссию по топонимике, сообщает пресс-служба городской администрации.
Высказать мнения относительно названия и внести свои предложения могут все желающие до 17 октября. Для этого нужно обратиться к секретарю комиссии Наталье Улесовой по адресу: г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, 24, каб. 330. Также это можно сделать по телефону 8 (3452) 51-00-94 или электронной почте UlesovaNV@tyumen-city.ru.
| Фото: Пресс-служба администрации Тюмени