"Единая Россия" разработает поправки ко второму чтению бюджета, сказал Владимир Якушев

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"Единая Россия" разработает поправки ко второму чтению бюджета. Работа над документом будет вестись совместно с правительством РФ. Первое чтение законопроекта о бюджете запланировано на 24 октября.

“Бюджет предусматривает выполнение всех социальных обязательств государства, обеспечение технологического суверенитета страны, расходов на безопасность и поддержку участников СВО и их семей”, – сказал врио секретаря Генсовета партии Владимир Якушев.

Как сообщает информационный центр правительства региона, увеличится финансирование социальной политики – к 2027 году расходы вырастут до 7,2 триллиона рублей.

Обеспечены положения народной программы "Единой России" по строительству детсадов и школ, их капитальному ремонту, обеспечению младшеклассников горячим питанием.

Дополнительное финансирование получит программа капремонта образовательных учреждений, которую партия реализует с Минпросвещения. На эти цели добавляется по 15 млрд рублей ежегодно.

Предусмотрены средства на ремонт и оснащение техникумов, строительство кампусов, подготовку инженерных кадров и вовлечение молодежи в науку – в соответствии с поручениями президента.

Поддержку получат регионы. Инвестиции направят на инфраструктурные проекты по строительству транспортных узлов, дорог, аэропортов, а также на обновление общественного транспорта.

6,1 триллиона рублей будут направлены на обеспечение технологического суверенитета.