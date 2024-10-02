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Сбыт почти трех килограммов наркотиков пресекли в Тюменской области

Происшествия, 18:39 02 октября 2024

УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Сбыт почти трех килограммов наркотических веществ пресекли полицейские в Тюменской области.

Ранее правоохранителям поступила оперативная информация о возможной причастности местного жителя 1999 года рождения к распространению запрещенных веществ.

Подозреваемого задержали и доставили в отделение для выяснения обстоятельств. Стало известно, что молодой человек приобретал оптовые партии наркотиков через мессенджер, расфасовывал их на мелкооптовые закладки и размещал в тайниках. Данные о местах бесконтактного сбыта передавалась злоумышленнику по телефону от неизвестного.

УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

“В ходе обследования лесного массива оперативники в присутствии понятых обнаружили схрон и изъяли оттуда порошкообразное белое вещество. Согласно результатам экспертизы, это N-метилэфедрон массой около 500 граммов. Еще девять закладок, организованных подозреваемым, сотрудники полиции нашли на территории Тюменской области. По предварительным данным, общий вес изъятой "синтетики" составляет около 3 килограммов”, – сообщили в УМВД России по Тюменской области.

Возбуждено уголовное дело. Фигурант заключен под стражу.

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# наркотики , полиция , уголовное дело

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