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Владимир Якушев: в регионах УФО большая часть инвестиций – собственные средства предприятий

Общество, 18:04 02 октября 2024

с сайта Совета Федерации | Фото: с сайта Совета Федерации

В регионах УФО большая часть инвестиций – это собственные средства предприятий. За первое полугодие 2024 года значение этого показателя составило 67,6% от всех инвестиций.

Об этом сказал первый заместитель председателя Совета Федерации, представитель в СФ от исполнительного органа государственной власти Тюменской области Владимир Якушев.

Как сообщается на сайте Совета Федерации, 2 октября он провел встречу с первым заместителем председателя правительства РФ Денисом Мантуровым. Обсуждались вопросы социально-экономического развития регионов УФО.

Первый вице-премьер правительства РФ отметил эффективную работу по развитию промышленного потенциала субъектов Уральского федерального округа. Укрепление общего состояния экономики повлекло прирост инвестиций в основной капитал. За три года в регионах УФО он составил 114,4 проц.

"Что касается отраслей промышленности, которые являются лидерами по привлечению инвестиций, то мы здесь также видим традиционную картину. Это, прежде всего, отрасли, связанные с добычей и транспортировкой нефти и газа, на которые за шесть месяцев текущего года пришлось две трети — 66,3 процента всех инвестиций УрФО, а также металлургическая промышленность — 3 процента, производство нефтепродуктов — 2,5 процента, складское хозяйство — 2,2 процента, железнодорожный транспорт — 2,1 процента. Расширяются и модернизируются производства, создается обеспечивающая инфраструктура", — рассказал Владимир Якушев.

Также на встрече были затронуты вопросы дальнейшего законодательного обеспечения развития промышленности и оборонно-промышленного комплекса.

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# Владимир Якушев , Денис Мантуров

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