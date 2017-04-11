Госавтоинспекция призывает жителей региона выступить за трезвое вождение

Фото ИА "Тюменская линия"

Более 2 тыс. водителей в состоянии опьянения отстранены от управления транспортом в Тюменской области с начала 2017 года, из них 258 - повторно в течение года.

Несмотря на предупредительные меры, число водителей, управляющих транспортом в состоянии опьянения, пока не уменьшается. Как показывает практика, летом эта проблема обостряется.

Госавтоинспекция открыта для сотрудничества с общественными организациями и объединениями. Формы взаимодействия могут быть различными, например участие общественников в рейдах с нарядами ДПС, создание в социальных сетях групп трезвого вождения, проведение публичных акций на улицах и в развлекательных заведениях.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области, в работу может включиться каждый житель региона. Действует экспресс-линия "Нетрезвый водитель" по телефону 794-594.

По вопросам организации совместных предупредительных мероприятий, направленных против нетрезвого вождения, можно обращаться по телефону 794-555 либо написать по электронной почте gibdd72@mail.ru.