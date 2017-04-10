В школьных столовых региона подают хлеб с витаминами и минералами

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Все школы и детские сады Тюменской области ежедневно обеспечивают хлебобулочными изделиями, обогащенными витаминами и микронутриентами.

Ассортимент обогащенной хлебобулочной продукции постоянно пополняется, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Тюменской области.

На обедах детям подают витаминизированные хлеба "Рябинушка", ржаной "Дарницкий", "Казачий" с морской капустой, "Здоровье", "Баварский", хлебобулочное изделие "От Михалыча" с добавлением витаминно-минеральной смеси, содержащей витамины В1, В2, В6, В12, РР, Е, кекс "Столичный", печенье "8 злаков".

Расширился перечень витаминно-минеральных составов, которые добавляют в хлебобулочные изделия: йодообогащенная добавка АмТ-1, витаминно-минеральная смесь АмТ-4, комплексная пищевая добавка "Акван-С", бета-каротин, витаминно-минеральная добавка "Валитек-8", смесь витаминно-минеральная "Колосок-1", витамины В1, В2, РР, В6, В12, Вс, Е, минералы йод, натрий, калий, магний, фосфор, железо и др.

Специалисты Роспотребнадзора сообщают, что сравнительный анализ заболеваемости детей и подростков за 2014-2016 годы показал: дошкольники стали меньше заболевать недугами щитовидной железы и анемий.