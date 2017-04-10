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Затерянные во времени студенты найдут секретные коды в библиотеке

17:10 10 апреля 2017 | mobile | | print версия для печати
mkrf.ru

Библиоквест "Затерянные во времени" для студентов колледжа информатики и связи Тюменского индустриального университета проведут в Тюменской областной научной библиотеке им Д. И. Менделеева 11 апреля.

По задумке организаторов, студенты попадут в далекое будущее, где не осталось ни одной бумажной книги, а вся информация хранится на электронных носителях. Однажды в систему проник вирус, заблокировавший доступ к информации, и если в течение часа его не уничтожить, то вся информация в мире исчезнет.

У студентов будет всего 60 минут, чтобы спасти человечество и расшифровать древнее послание, в котором содержится секретный код для разблокировки системы. Для этого они отправятся в библиотеки прошлого, где научатся добывать сведения из древних источников: папирусных свитков, восковых табличек, летописей, печатных книг. Только успешно справившись со всеми этапами квеста, ребята смогут отыскать скиталу – древнеспартанский шифровальный инструмент, который и будет ключом к уничтожению вируса.

Время старта библиоквеста для пытливых студентов ТИУ назначено на 13 часов 30 минут, сообщается на сайте Минкультуры РФ.

Соб. инф.

Теги: квест , ТИУ , информатизация , библиотеки

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