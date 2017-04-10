Подготовка тюменских призывников выше, чем в Центральном военном округе

Фото ИА "Тюменская линия"

6 тыс. 505 тюменских призывников прошли медкомиссию во время осеннего призыва 2016 года. 77,2% из них признаны годными к военной службе.

Как подчеркнул военный комиссар Тюменской области Александр Моторин на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия", показатель годности призывников в регионе выше, чем в Центральном военном округе в целом, здесь он составляет почти 74%. Рост этого показателя в Тюменской области Александр Моторин связывает с патриотическим воспитанием тюменской молодежи и профессионализмом врачебных комиссий.

По словам председателя областной военно-врачебной комиссии Игоря Денисенко, большинство освобожденных осенью от службы имеют психические отклонения – их 17%. Также не идут служить ребята с заболеваниями систем кровообращения, пищеварения, костно-мышечной, эндокринной, нарушением обмена веществ. Благодаря тому, что врачи тщательно осматривали каждого призывника и детально разбирали каждый случай, осенью 2016 года возвратов ребят из войск по состоянию здоровья не было.

"Мы достойно выполняем задачи каждой призывной кампании. Когда говорят, что в армию берут всех подряд, независимо от состояния здоровья – это неправда. Поверьте, нам есть из кого выбирать – на комиссию чаще приходят подготовленные ребята, которые сами хотят служить. Если у медицинской комиссии есть сомнения, призывника отправляют на дообследование, это закон", - отметил Александр Моторин.

Служат тюменские ребята почти во всех видах и родах войск. Четверо из осенних призывников вошли в научную роту, двое - в спортивную. Альтернативную службу несут четверо тюменцев.

"Регион в очередной раз достойно выполнил задачи по весеннему призыву. Все комиссии в районах хорошо отработали, самые высокие показатели в Вагайском, Викуловском, Голышмановском, Аромашевском, Тобольском районах и Тобольске", - отметил Александр Моторин.

Евгения Шевцова