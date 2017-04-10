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Пейзаж художницы из Ялуторовска на благотворительном балу продали за двадцать тысяч рублей

14:16 10 апреля 2017 | mobile | | print версия для печати
yalutmuzey.ru/картина Елизаветы Бугровой

Самый дорогой лот благотворительного вечера-презентации работ художников, связанных своими корнями с городом декабристов Ялуторовском, был оценен в 20 тыс. 500 рублей.

Как рассказал корреспонденту "Тюменской линии" председатель правления "Благотворительного фонда содействия культуре им. С.И. Мамонтова" Павел Белоглазов, это была работа молодой художницы Елизаветы Бугровой. "Пейзаж, - пояснил он. - Всего на аукционе было продано несколько работ кисти Елизаветы Бугровой".

Елизавета Бугрова родилась в Ялуторовске. В 2008 году закончила Ялуторовскую художественную школу. С 2008 по 2014 годы училась в Уральском художественном училище им. Шадра. С 2015 года она - студентка Санкт-Петербургской академия художеств им. И. Е. Репина.

Свои работы предоставили также Анна Белоусова и Инна Лемонова из Екатеринбурга, Елена Видякина и Татьяна Глазунова из Тюмени, Анна Богомазова и Ольга Цыбочкина из Ялуторовска. Эти мастера – участники престижных региональных, всероссийских и международных выставок. Их работы находятся в государственных и частных коллекциях России, Европы, Израиля, США. Большинство из них окончили Ялуторовскую художественную школу. Всего был сформирован 61 лот. Техника самая различная – от традиционной живописи и графики до эксклюзивной горячей эмали и валяния.

С молотка ушло 27 лотов. Живописные полотна активно покупали ялуторовские предпринимали и представители Торгово-промышленной палаты Тюменской области. Большая часть вырученных средств, в соответствии со стартовой стоимостью работ, поступит художникам, остальная - в "Благотворительный фонд содействия культуре им. С.И. Мамонтова". Следующий благотворительный вечер запланирован на 15 октября, когда будет отмечаться 176-я годовщина С.И. Мамонтова.

"На этом мероприятии будут подведены итоги второго конкурса "Меценат года в области культуры и искусства", победителю вручат бронзовую статуэтку с изображением нашего великого земляка", - рассказал Павел Белоглазов.

Организаторами благотворительного бала выступили "Благотворительный фонд содействия культуре им. С.И. Мамонтова", комитет по культуре и туризму администрации г. Ялуторовска и Торгово-промышленная палата Тюменской области при активном содействии Ялуторовского музейного комплекса.

Борис Олейник

Теги: благотворительность , Ялуторовск , художники , Савва Мамонтов

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