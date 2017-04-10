"Золотая АрхИдея-2017" ждет заявок

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XVI Международный молодежный архитектурно-художественный фестиваль "Золотая АрхИдея-2017" пройдет в Тюменском индустриальном университете с 20 по 23 апреля. Подать заявку на участие в нем молодые художники, дизайнеры и архитекторы могут до 14 апреля.

Основная цель фестиваля — поддержка творчества талантливой молодежи и содействие их творческому становлению. Программа мероприятия включает смотры-конкурсы архитектурного творчества детей и студентов, а также пробные экзамены для абитуриентов направлений "Архитектура" и "Дизайн архитектурной среды". В рамках фестиваля пройдут научные конференции студентов и преподавателей, мастер-классы, круглый стол для руководителей творческих коллективов, а также экскурсия по Тюмени.

К участию в "Золотой АрхИдее" приглашаются студенты архитектурных вузов и колледжей, временные и постоянные творческие коллективы подростков и молодежи, созданные в учреждениях среднего образования, а также индивидуальные участники старше 12 лет. На конкурс принимаются работы, выполненные в период с 2015 по 2017 годы, сообщают в отделе информационной политики вуза.

Работы могут быть представлены в двух номинациях:"Архитектура и дизайн" (архитектурные и дизайнерские фор-проекты, архитектурная графика, бумажная пластика, архитектурная компьютерная графика, проекты по сохранению и использованию исторических и архитектурных памятников, исследовательско-аналитические работы по теории и практике архитектуры и др.) и "Художественно-декоративное искусство" (композиция ДПИ, текстиль в интерьере, керамика в интерьере, дизайн костюма). По итогам фестиваля планируется выпуск каталога лучших работ.

Требования к оформлению экспозиционного материала и дополнительная информация размещены на сайте ТИУ. Заявки на участие можно отправлять до 14 апреля 2017 года на адрес электронной почты: zolotarch@gmail.com (студенческие работы), zolotarch.deti@gmail.com (детские работы). Все справки можно получить по телефону Института архитектуры и дизайна ТИУ: +7 (3452) 28-37-03.

Соб.инф.