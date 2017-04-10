Шломи Константини: нейрохирургия не терпит посредственности

Фото пресс-службы ФЦН

Актуальным вопросам детской нейрохирургии была посвящена конференция, которую провел руководитель израильского центра нейрофиброматоза профессор Шломи Константини в Федеральном центре нейрохирургии в Тюмени. В рамках мероприятия состоялся мастер-класс по эндоскопическому лечению краниосиностоза.

Организаторами мастер-класса выступили Ассоциация нейрохирургов Тюменской области совместно с кафедрой нейрохирургии первого МГМУ им. И. М. Сеченова при активном участии Федерального центра нейрохирургии. Это был второй визит израильского гуру детской нейрохирургии в Тюмень, и он планирует продолжить сотрудничество с центром, реализуя совместные проекты.

Во второй день конференции участники смогли прослушать лекции израильского нейрохирурга, главного врача и специалистов ФЦН, в режиме онлайн-трансляции вниманию учащимся была представлена живая хирургия, позволяющая оценить поэтапность и технику проведения операции на головном мозге.

"То, чего удалось достичь в центре, - не меньше, чем революция международного уровня. Конечно, этому развитию способствовала и поддержка властей, и лидерство главного врача Альберта Суфианова, вокруг которого я вижу группу талантливых, преданных хирургов и много неравнодушных людей. Они понимают уникальность того, что происходит здесь, гордятся тем, что являются частью сложного процесса - это причина успеха на данный момент и толчок для развития в будущем. Нейрохирургия - профессия, которая не допускает посредственности. Поэтому так необходимо стремление к совершенству, что, в свою очередь, требует больших личных жертв", - отметил Шломи Константини.

По словам израильского профессора, современная детская нейрохирургия развивается не так быстро, но поступательно. Чтобы достичь высокого уровня, нужно быть профессионалом не только в технических вопросах, но и при принятии верного решения. Не меньшее внимание следует уделять обучению персонала и командной работе. Врачи в отдаленных уголках страны должны получать консультативную поддержку в таких центрах, как ФЦН в Тюмени.

Главный врач центра, профессор Альберт Суфианов поблагодарил израильского коллегу за очередной визит в Тюмень и подчеркнул важность проведения подобных конференций с практической составляющей в форме мастер-классов.

"История нашего центра, можно сказать, началась с детского отделения. Сегодня у нас имеется современнейшее оборудование, большой научный потенциал, и мы ставим перед собой цель тиражировать наработанный нами опыт по всей стране и привлекать к этому иностранных экспертов, чтобы помочь как можно большему числу пациентов, а особенно детям", - сказал он.

Еще один познавательный этап мастер-класса – это скайп-сессия с французским нейрохирургом Федерико ди Рокко из Парижа. Тема выступления виртуального доктора – оценка результатов хирургии краниосиностозов, что крайне важно для каждого врача.

Врач-невролог детского отделения ФЦН Ольга Клименко добавила, что в своем выступлении Шломи Константини уделил внимание не только лечению краниосиностоза, но и ранней диагностике этого заболевания до развития его клинических проявлений.

"Хочется не только помочь болеющим деткам, но и уметь предотвращать развитие болезни. Прооперировав ребенка на ранней стадии болезни, мы дадим ему возможность полноценно развиваться, сохранив качество его жизни", - пояснила специалист.

Участник конференции, нейрохирург из Оренбурга Алексей Краснов регулярно приезжает на конференции и образовательные циклы в Федеральном центре нейрохирургии в Тюмени. По его словам, это единственное место в России, где врачи могут получить уникальный опыт.

"Как молодой доктор, я стремлюсь развиваться и учиться, но в Оренбурге такой возможности нет, да и в России такие мероприятия больше никто не проводит. Полученные знания мы уже практикуем в своей работе. Я обязательно буду приезжать еще", - отметил врач.

Результаты мастер-классов были подтверждены сертификатами.